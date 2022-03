Nebo nad pobaltskými štátmi bude chrániť aj päť českých stíhačiek

Praha 29. marca (TASR) - Českí piloti odleteli v utorok do Litvy na štvormesačnú misiu, aby s piatimi stíhačkami typu Gripen strážili vzdušný priestor pobaltských republík. TASR o tom informuje na základe stredajšej správy serveru iDNES.cz.



Táto vopred plánovaná misia, ktorá má začať 1. apríla, sa uskutoční práve v čase ruskej invázie na Ukrajinu. "Obrana východného krídla NATO bola v našom záujme vždy, aj pred ruskou inváziou," uviedla česká ministerka obrany Jana Černochová. Dodala, že zároveň ide o potvrdenie prestíže českých pilotov, ktorí túto úlohu plnili už niekoľkokrát.



Je možné, že české stíhačky sa vo vzduchu stretnú s ruskými lietadlami. Tie sa cez Pobaltie často presúvajú smerom do Kaliningradskej oblasti a späť do Ruska. Českí piloti podobným situáciám čelili aj v minulosti, keď museli vykonať 13 ostrých štartov a vo vzduchu sa priblížiť k ruským vojenským lietadlám, ktoré nekomunikovali s riadením letovej prevádzky, nemali letové plány alebo zapnuté letové odpovedače.



Ruské lietadlá krátko po začiatku invázie narušili vzdušný priestor Švédska, teraz operujú aj vo vzdušnom priestore Bieloruska, odkiaľ podľa iDNES.cz odpaľujú rakety aj na ciele na ukrajinskom území.



NATO v posledných týždňoch výrazne posilnilo obranu svojho východného krídla, do ktorého patrí aj Pobaltie. Keďže Litva, Lotyšsko ani Estónsko vlastnými stíhačkami nedisponujú, na ochrane ich vzdušného priestoru sa podieľajú spojenci z NATO.



Česká posádka bude mať svoju základňu v litovskom meste Šiauliai. Bude mať za úlohu byť v stave pohotovosti v rámci integrovaného systému protivzdušnej a protiraketovej obrany európskych členských štátov NATO. Lietadlá, ktoré nebudú dodržiavať medzinárodné pravidlá letovej prevádzky, má za úlohu identifikovať a ekortovať ich do bezpečnej vzdialenosti.



Stíhačky typu Gripen budú vybavené štandardnými raketami a strelami typu vzduch-vzduch. Na obrane vzdušného priestoru pobaltských štátov sa podieľali už v rokoch 2009 a 2012. V rokoch 2014 - 2016 strážili vzdušný priestor Islandu.