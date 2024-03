Nebuďme modernými otrokmi, odkazuje OSN

New York/Paríž/Bratislava 21. marca (TASR) - Rasizmus a konflikty – to je dlhoročná téma Medzinárodného dňa boja proti rasovej diskriminácii, pripadajúceho na štvrtok 21. marca. Zvolená téma pripomína, že rasizmus a diskriminácia sú často príčinou vražedných konfliktov, uvádza na svojej internetovej stránke Organizácia Spojených národov (OSN).



OSN chce tým zdôrazniť, že medzi rasizmom a neraz i ozbrojenými konfliktami existuje súvislosť. V mnohých oblastiach sveta práve rasizmus, predsudky a xenofóbia vytvárajú vyhrotené napätie, ktoré sa využíva ako účinný prostriedok na vyvolávanie ovzdušia strachu či nenávisti v čase konfliktov.



Zároveň má téma Rasizmus a konflikty upozorniť verejnosť na dané otázky a pripomenúť osudy obetí, ktoré neustále trpia na následky konfliktov vyvolaných rasizmom, uvádza OSN.



Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii je spomienkou na rok 1960, keď polícia v Sharpeville v Juhoafrickej republike (JAR) začala strieľať do účastníkov pokojnej demonštrácie. Protestovali proti legislatíve, v ktorej vtedajší juhoafrický režim apartheidu presadil rasistické prvky. Polícia zabila približne 69 účastníkov demonštrácie.



Valné zhromaždenie OSN, keď v roku 1966 vyhlásilo Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii, vyzvalo v rezolúcii 2142 medzinárodné spoločenstvo, aby znásobilo úsilie na odstránenie všetkých foriem rasovej diskriminácie.



V dňoch 31. augusta až 7. septembra 2001 sa v juhoafrickom Durbane konala Svetová konferencia OSN o rasizme, rasovej diskriminácii, xenofóbii a tolerancii. Zúčastnili sa na nej delegáti zo 150 štátov sveta. V Záverečnej deklarácii a Akčnom programe, schválených v Durbane, a potvrdených OSN 26. februára 2002, sa zdôrazňuje potreba vyvíjať úsilie na troch frontoch: v lepšej prevencii akejkoľvek formy diskriminácie, ďalej prísnejšej represii proti každému trestnému činu a inému previneniu s rasistickým motívom a napokon v účinnejšej podpore obetí takých činov v ich snahe za dôstojnosť a spravodlivosť.



Organizácia Spojených národov pre vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO) zastáva názor, že odstraňovanie rasovej diskriminácie má tvoriť súčasť výchovy o ľudských právach. Poznanie vlastných práv a slobôd predstavuje základ pre rešpektovanie všetkých práv každého jednotlivca.



V súčasnosti prakticky všetky krajiny sveta uznávajú, že rasizmus a diskriminácia majú zhubný vplyv na spoločnosť a predstavujú hrozbu pre jej bezpečnosť a stabilitu. Aj otroctvo a všetky prvky moderného zotročovania sa považujú za zločin proti ľudskosti a za hlavné zdroje rasizmu. Ľudstvo i dnes, možno viac ako v minulosti, musí odhaľovať rôzne prejavy rasizmu. Objavujú sa totiž nové formy diskriminácie, vytláčania na okraj spoločnosti, čím sa ohrozuje aj to, čo sa podarilo v minulých rokoch v danej oblasti dosiahnuť.



Extrémizmus v akejkoľvek podobe stavia nové bariéry medzi ľudí a kultúry. Preto je viac ako v minulosti potrebné mobilizovať sily proti silám, ktoré formujú rasizmus, rasovú diskrimináciu a xenofóbiu.



Slovensko prijalo na národnej úrovni v oblasti trestného práva viaceré legislatívne opatrenia. Na medzinárodnej úrovni je Slovenská republika (SR) na úrovni OSN viazaná Medzinárodným dohovorom o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie s platnosťou od 18.10.1974, takisto Medzinárodným dohovorom o potlačení a trestaní zločinu apartheidu s platnosťou od 01.10.1976. SR tiež prijala Rámcové rozhodnutie Rady Európskej únie z 28. novembra 2008 o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie.



Informácie o rasizme, xenofóbii a antisemitizmu v SR v rámci svojej pôsobnosti zhromažďuje a poskytuje Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.