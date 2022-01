Nečajev: Rusko bude reagovať na odstavenie televízie RT v Nemecku

Berlín 2. januára (TASR) — Ruský veľvyslanec v Nemecku Sergej Nečajev avizoval, že Moskva bude reagovať na pozastavenie vysielania televíznej stanice RT v Nemecku. V rozhovore pre agentúru DPA zverejnenom v nedeľu naznačil, že reakcia môže byť zameraná voči nemeckým novinárom pôsobiacim v Rusku.



"Reakcia z ruskej strany určite príde. Nie som Delfská veštiareň, ale existuje niekoľko možností. V Rusku je toľko nemeckých novinárov," ktorí sa na tamojšom mediálnom trhu cítia dobre, povedal Nečajev. "My v skutočnosti nechceme konflikt. Chceme len, aby naša stanica v Nemecku mala rovnaké práva a príležitosti a aby mohla v pokoji pracovať," dodal.



Na otázku, či by mohla byť dotknutá viacjazyčná televízia Deutsche Welle, ktorá vysiela aj v ruskom jazyku, Nečajev odpovedal: "Neexistuje žiadny automatizmus. Nechcem nič predbiehať. Stále dúfam, že na RT v Nemecku už nebude vyvíjaný tlak."



V polovici decembra spustila prokremeľská RT, známa predtým pod názvom Russia Today, prostredníctvom rôznych distribučných kanálov vysielanie svojho nemeckojazyčného programu RT DE. Už po niekoľkých hodinách ho platforma YouTube zablokovala s odvolaním sa na svoje smernice. Na druhý deň začal konanie voči RT aj nemecký mediálny regulátor MABB.



Satelitný operátor Eutelsat prestal šíriť vysielanie RT DE 22. decembra. Reagoval tým na skutočnosť, že MABB nevydal stanici vysielaciu licenciu. RT však tvrdí, že platnú licenciu dostala v Srbsku. Predtým neuspela s pokusom získať licenciu v Luxembursku, pripomína DPA.



RT je v západných krajinách považovaná za propagandistický nástroj Kremľa, ktorý v mene ruského štátu šíri konšpiračné teórie a dezinformácie. RT tieto obvinenia to odmieta, píše DPA.



Spor o RT je jednou z viacerých tém, ktoré zaťažujú nemecko-ruské vzťahy. Ďalšími sú otrava a uväznenie ruského opozičného aktivistu Alexeja Navaľného, útoky hackerov vedené z Ruska okrem iného na Spolkový snem a najnovšie rozsudok v kauze vraždy Čečenca s gruzínskym občianstvom v berlínskom parku Kleiner Tiergarten.