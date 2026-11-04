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IHLY A ŠPENDLÍKY V SLADKOSTIACH: Rakúska polícia vyšetruje 14 prípadov
Nálezy nebezpečných predmetov v halloweenskych sladkostiach tento rok hlásili viaceré krajiny.
Autor TASR
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Viedeň 4. novembra (TASR) — Rakúska polícia vyšetruje nálezy malých kovových predmetov v halloweenskych sladkostiach vrátane klincov, ihiel a špendlíkov. V tejto súvislosti dostala 14 oznámení, informovala v stredu, píše TASR na základe správ agentúr APA a AFP.
Štyri prípady zaznamenala v Dolnom Rakúsku, tri v Hornom Rakúsku, jeden v Salzbursku a šesť v Štajersku; ani jeden si nevyžiadal lekárske ošetrenie. Vyšetrovanie koordinuje Spolkový kriminálny úrad (BKA).
V Dolnom Rakúsku si desaťročné dievča ľahko zranilo ústa po zahryznutí do čokolády, v ktorej bola ihla. V Linzi v Hornom Rakúsku našiel 28-ročný otec v sladkostiach svojich detí klince. Ďalšia matka objavila ihly v sladkostiach, ktoré jej 11-ročná dcéra vyzbierala počas Halloweenu. V Štajersku sa v sladkostiach našli ihla, dva kovové špendlíky a kancelárska sponka.
Rakúska polícia vyzvala rodičov a deti, aby dôkladne skontrolovali všetky halloweenske sladkosti. Pri podozrení na manipuláciu ich majú odložiť spolu s obalom a odovzdať polícii.
Nálezy nebezpečných predmetov v halloweenskych sladkostiach tento rok hlásili viaceré krajiny. Takmer vo všetkých nemeckých spolkových krajinách sa našli šijacie ihly, klince, malé skrutky, sponky zo zošívačky a kúsky žiletiek. Ďalšie nálezy sa vyskytli v Kanade, Írsku a Spojených štátoch.
„Tu v Európe, najmä v nemecky hovoriacom priestore, sa použil veľmi podobný spôsob a muselo dôjsť k nejakej forme koordinácie,“ uviedol v rozhovore pre rakúsky verejnoprávny rozhlas Ö1 Gerald Tatzgern z BKA. Dodal, že pred Halloweenom mohla na internete existovať výzva k takýmto činom a nemožno vylúčiť, že sa páchatelia online prepojili. Vyšetrovatelia teraz skúmajú, či ide o koordinovaný jav alebo o napodobňovanie.
Štyri prípady zaznamenala v Dolnom Rakúsku, tri v Hornom Rakúsku, jeden v Salzbursku a šesť v Štajersku; ani jeden si nevyžiadal lekárske ošetrenie. Vyšetrovanie koordinuje Spolkový kriminálny úrad (BKA).
V Dolnom Rakúsku si desaťročné dievča ľahko zranilo ústa po zahryznutí do čokolády, v ktorej bola ihla. V Linzi v Hornom Rakúsku našiel 28-ročný otec v sladkostiach svojich detí klince. Ďalšia matka objavila ihly v sladkostiach, ktoré jej 11-ročná dcéra vyzbierala počas Halloweenu. V Štajersku sa v sladkostiach našli ihla, dva kovové špendlíky a kancelárska sponka.
Rakúska polícia vyzvala rodičov a deti, aby dôkladne skontrolovali všetky halloweenske sladkosti. Pri podozrení na manipuláciu ich majú odložiť spolu s obalom a odovzdať polícii.
Nálezy nebezpečných predmetov v halloweenskych sladkostiach tento rok hlásili viaceré krajiny. Takmer vo všetkých nemeckých spolkových krajinách sa našli šijacie ihly, klince, malé skrutky, sponky zo zošívačky a kúsky žiletiek. Ďalšie nálezy sa vyskytli v Kanade, Írsku a Spojených štátoch.
„Tu v Európe, najmä v nemecky hovoriacom priestore, sa použil veľmi podobný spôsob a muselo dôjsť k nejakej forme koordinácie,“ uviedol v rozhovore pre rakúsky verejnoprávny rozhlas Ö1 Gerald Tatzgern z BKA. Dodal, že pred Halloweenom mohla na internete existovať výzva k takýmto činom a nemožno vylúčiť, že sa páchatelia online prepojili. Vyšetrovatelia teraz skúmajú, či ide o koordinovaný jav alebo o napodobňovanie.