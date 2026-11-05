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NEČAKANÝ OBRAT: Tankery s ruskou naftou smerujúce do USA zmenili kurz
Tanker Leruo zmenil 2. novembra cieľovú destináciu na Brazíliu, píše FT. Talisman sa z Atlantického oceánu vydal smerom do Stredozemného mora a v utorok sa nachádzal pri pobreží Alžírska.
Autor TASR
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Washington/Moskva 5. novembra (TASR) — Dva tankery prevážajúce ruskú naftu, ktoré pôvodne smerovali do Spojených štátov v rámci dohody medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a šéfom Kremľa Vladimirom Putinom, zmenili trasu plavby. TASR o tom informuje na základe štvrtkovej správy webu Meduza odvolávajúceho sa na denník Financial Times (FT).
Ruský tanker Talisman, ktorý sa plaví už 20 rokov a sú naň uvalené sankcie zo strany USA, Británie a EÚ, a tanker Leruo, registrovaný v Hongkongu a plaviaci sa pod vlajkou Sierry Leone, na ktorý uvalili sankcie Británia, EÚ a Kanady, už ako cieľovú destináciu neuvádzajú východné pobrežie USA.
Tanker Leruo zmenil 2. novembra cieľovú destináciu na Brazíliu, píše FT. Talisman sa z Atlantického oceánu vydal smerom do Stredozemného mora a v utorok sa nachádzal pri pobreží Alžírska. Jeho status je „čakajúci na pokyny“, čo podľa FT naznačuje, že náklad pravdepodobne zatiaľ nemá potvrdeného kupca ani cieľový prístav.
Rovnaký status má aj tretí tanker Agioi Fanendes, ktorý patrí gréckej spoločnosti Eastern Mediterranean Maritime. Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch plavidiel však naďalej smeruje do USA. Jeho vlastník pre FT uviedol, že prijatie objednávok na mieste vykládky ešte nebolo potvrdené.
Ďalší sankcionovaný tanker Beast, vlastnený spoločnosťami so sídlom na Seychelách, naložil 27. októbra palivo v ruskom prístave Primorsk a naďalej pokračuje v plavbe do USA.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v súvislosti so zmenami trás uviedol, že nákup ruskej nafty Spojenými štátmi ani pohyb tankerov nesúvisia s utorňajšími voľbami do Kongresu USA. „Všetka nafta si nájde svojich kupcov,“ vyhlásil Peskov citovaný agentúrou TASS.
Agentúra Reuters informovala, že tanker Agioi Fanendes vyplával z Primorska 22. októbra so 40.000 tonami nafty a do New Yorku by mal doraziť 7. novembra.
Trump a Putin sa 9. októbra dohodli na dodávkach ruskej nafty na americký a svetový trh. Americké ministerstvo financií následne vydalo dočasnú licenciu umožňujúcu tieto dodávky, čím fakticky obišlo americké sankcie.
Trump tvrdil, že dohoda prispeje k zníženiu cien pohonných hmôt v USA. Koncom októbra však denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na údaje Americkej automobilovej asociácie (AAA) informoval, že ceny palív v krajine po oznámení dohody vzrástli o ďalších sedem centov.
Ruský tanker Talisman, ktorý sa plaví už 20 rokov a sú naň uvalené sankcie zo strany USA, Británie a EÚ, a tanker Leruo, registrovaný v Hongkongu a plaviaci sa pod vlajkou Sierry Leone, na ktorý uvalili sankcie Británia, EÚ a Kanady, už ako cieľovú destináciu neuvádzajú východné pobrežie USA.
Tanker Leruo zmenil 2. novembra cieľovú destináciu na Brazíliu, píše FT. Talisman sa z Atlantického oceánu vydal smerom do Stredozemného mora a v utorok sa nachádzal pri pobreží Alžírska. Jeho status je „čakajúci na pokyny“, čo podľa FT naznačuje, že náklad pravdepodobne zatiaľ nemá potvrdeného kupca ani cieľový prístav.
Rovnaký status má aj tretí tanker Agioi Fanendes, ktorý patrí gréckej spoločnosti Eastern Mediterranean Maritime. Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch plavidiel však naďalej smeruje do USA. Jeho vlastník pre FT uviedol, že prijatie objednávok na mieste vykládky ešte nebolo potvrdené.
Ďalší sankcionovaný tanker Beast, vlastnený spoločnosťami so sídlom na Seychelách, naložil 27. októbra palivo v ruskom prístave Primorsk a naďalej pokračuje v plavbe do USA.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v súvislosti so zmenami trás uviedol, že nákup ruskej nafty Spojenými štátmi ani pohyb tankerov nesúvisia s utorňajšími voľbami do Kongresu USA. „Všetka nafta si nájde svojich kupcov,“ vyhlásil Peskov citovaný agentúrou TASS.
Agentúra Reuters informovala, že tanker Agioi Fanendes vyplával z Primorska 22. októbra so 40.000 tonami nafty a do New Yorku by mal doraziť 7. novembra.
Trump a Putin sa 9. októbra dohodli na dodávkach ruskej nafty na americký a svetový trh. Americké ministerstvo financií následne vydalo dočasnú licenciu umožňujúcu tieto dodávky, čím fakticky obišlo americké sankcie.
Trump tvrdil, že dohoda prispeje k zníženiu cien pohonných hmôt v USA. Koncom októbra však denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na údaje Americkej automobilovej asociácie (AAA) informoval, že ceny palív v krajine po oznámení dohody vzrástli o ďalších sedem centov.