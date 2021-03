Nečinnosť úradov v kauze otravy Navaľného bude skúmať vojenský súd

Moskva 15. marca (TASR) - Vojenský súd v Moskve posúdi v utorok sťažnosť advokátov ruského opozičného politika Alexeja Navaľného na nečinnosť vyšetrovateľov pri objasňovaní pokusu o jeho otrávenie z augusta minulého roka. Informovala o tom v pondelok agentúra TASS, ktorá sa odvolala na list vojenského súdu v Moskve.



Vďaka tomu, že kópiu tohto listu zaslali aj do nápravného tábora č. 2 (IK-2) v meste Pokrov vo Vladimírskej oblasti, sa potvrdila aj informácia o mieste, kam Navaľného koncom minulého týždňa previezli z väznice v meste Koľčugino.



Vojenský súd v Moskve listom oznámil termín pojednávania a požiadal aj vedenie IK-2, aby o tom "upovedomilo aj Navaľného" a zároveň "zabezpečilo účasť Navaľného na zasadaní súdu prostredníctvom videokonferenčnej komunikácie".



Podnet na prešetrenie nečinnosti vyšetrovateľa v kauze pokusu o otravu Navaľného podal Vladlen Los, ktorý je právnikom Navaľným založenej nadácie Fond boja proti korupcii (FBK).



Stalo sa tak po tom, čo samotný Navaľnyj zverejnil mená príslušníkov ruskej tajnej služby FSB, ktorí ho sledovali a boli údajne aj vykonávateľmi pokusu o otravu.



Vojenský vyšetrovateľ však usúdil, že táto "žiadosť neobsahuje konkrétne informácie o okolnostiach naznačujúcich znaky trestného činu v konaní príslušníkov FSB", preto neexistujú ani dôvody na procesnú kontrolu.



Samotného Losa, ktorý je občanom Bieloruska, v januári tohto roka z Ruska vyhostili. Vstup do Ruska má zakázaný do novembra 2023. Podľa informácií denníka Novaja gazeta Losovmu vyhosteniu predchádzalo zatknutie za neuposlúchnutie policajta.



Navaľného hospitalizovali vlani 20. augusta v Omsku po tom, čo počas letu z Tomska pocítil náhlu nevoľnosť a upadol do bezvedomia. Na základe výsledkov vyšetrení omskí lekári označili za hlavnú diagnózu metabolickú poruchu, ktorá spôsobila prudkú zmenu hladiny cukru v krvi. V Navalného krvi a moči sa v Omsku údajne nenašli žiadne jedy.



Neskôr Navaľného lietadlom previezli do Berlína, kde absolvoval liečenie a rehabilitáciu. Nemecké úrady s odvolaním sa na zistenia nezávislých laboratórií informovali, že Navaľnyj bol otrávený bojovou látkou zo skupiny novičok.



Samotný Navaľnyj neskôr obvinil z činu konkrétnych príslušníkov FSB. Moskva všetky tieto tvrdenia odmieta.