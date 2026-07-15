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Neďaleko Alcatrazu sa prevrátila loď s pasažiermi
Do pátrania po nezvestných nasadili úrady vrtuľníky, lietadlá a člny miestnych hasičských a policajných zložiek, ako aj pobrežnú stráž.
Autor TASR
Washington 15. júla (TASR) - Jedna osoba zahynula a tri sú nezvestné po tom, čo sa v blízkosti ostrova s legendárnou väznicou Alcatraz v Sanfranciskom zálive v štáte Kalifornia potopil pontónový čln s 20 ľuďmi na palube, uviedli v utorok americkí predstavitelia. Zvyšných 16 pasažierov, ktorí utrpeli zranenia sa podarilo zachrániť. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
Do pátrania po nezvestných nasadili úrady vrtuľníky, lietadlá a člny miestnych hasičských a policajných zložiek, ako aj pobrežnú stráž.
Veliteľ hasičov Dean Crispen uviedol, že záchranárom prišlo hlásenie o horiacom člne asi pol kilometra od Alcatrazu okolo 15.30 h miestneho času. Keď dorazili na miesto, čln bol už pod vodou. Z mora vytiahli muža, ktorému sa snažili poskytnúť prvú pomoc. „Okamžite začali s masážou srdca a pacienta dopravili na breh. Tam ho vyhlásili za mŕtveho,“ povedal Crispen.
Hasičský zbor spočiatku informoval o dvoch nezvestných, neskôr však, na základe výpovedí svedkov, aktualizoval ich počet na troch.
Podľa agentúry AP posádku lode tvorili dospelí ľudia, ktorí sa zúčastňovali na spomienkovom obrade. Išlo prevažne o členov jednej rodiny.
Poručík hasičského zboru v San Franciscu Elias Mariano pre agentúru AFP povedal, že pátranie po nezvestných bude pokračovať „celú noc“.
Úrady nevedeli s istotou potvrdiť, či súkromná motorová loď, ktorá vyplávala z kalifornského mesta Stockton smerovala k Alcatrazu, významnej turistickej atrakcii, kde stále stoja opustené budovy bývalej slávnej väznice.
Do pátrania po nezvestných nasadili úrady vrtuľníky, lietadlá a člny miestnych hasičských a policajných zložiek, ako aj pobrežnú stráž.
Veliteľ hasičov Dean Crispen uviedol, že záchranárom prišlo hlásenie o horiacom člne asi pol kilometra od Alcatrazu okolo 15.30 h miestneho času. Keď dorazili na miesto, čln bol už pod vodou. Z mora vytiahli muža, ktorému sa snažili poskytnúť prvú pomoc. „Okamžite začali s masážou srdca a pacienta dopravili na breh. Tam ho vyhlásili za mŕtveho,“ povedal Crispen.
Hasičský zbor spočiatku informoval o dvoch nezvestných, neskôr však, na základe výpovedí svedkov, aktualizoval ich počet na troch.
Podľa agentúry AP posádku lode tvorili dospelí ľudia, ktorí sa zúčastňovali na spomienkovom obrade. Išlo prevažne o členov jednej rodiny.
Poručík hasičského zboru v San Franciscu Elias Mariano pre agentúru AFP povedal, že pátranie po nezvestných bude pokračovať „celú noc“.
Úrady nevedeli s istotou potvrdiť, či súkromná motorová loď, ktorá vyplávala z kalifornského mesta Stockton smerovala k Alcatrazu, významnej turistickej atrakcii, kde stále stoja opustené budovy bývalej slávnej väznice.