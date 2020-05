Neďaleko amerického veľvyslanectva v Bagdade dopadla raketa

Bagdad 19. mája (TASR) - Neďaleko amerického veľvyslanectva v Bagdade dopadla v utorok ráno raketa. Ide o prvý podobný incident v tejto zóne s vysokou bezpečnosťou za niekoľko týždňov, informovala tlačová agentúra AFP.



Výbuch spustil bezpečnostné sirény v komplexe ambasády, ale k žiadnym zraneniam nedošlo. K zodpovednosti za útok sa bezprostredne nikto neprihlásil.



Od vlaňajšieho októbra došlo v Iraku k vyše dvom desiatkam podobných útokov na americké ciele. Spojené štáty z nich obviňujú Iránom podporované frakcie medzi irackými bezpečnostnými silami.



Raketové útoky Iraku vážne naštrbili vzťahy medzi Bagdadom a Washingtonom.



Napätie dosiahlo vrchol v januári, keď USA pri útoku bezpilotného lietadla zabili iránskeho generála Kásema Solejmáního.



Pri nálete na konvoj pri bagdadskom letisku bol zabitý aj abú Mahdí Muhandis, zástupca veliteľa irackých polovojenských síl podporovaných Iránom. Celkovo prišlo o život desať osôb - päť Iračanov a päť Iráncov.



S nástupom nového irackého premiéra Mustafu Kázimího však svitla nádej na obnovenie vzťahov; bilaterálne rokovania sú naplánované na jún.



Od rokovaní sa očakáva dosiahnutie rámcovej dohody o prítomnosti amerických vojakov, ktorí do Iraku prišli v roku 2014 za účelom viesť koalíciu v boji proti džihádistickej organizácii Islamský štát (IS).



Tieto sily sú však tŕňom v oku Iránu a jeho spojencom v Iraku, ktorí trvajú na tom, aby Američania odišli.



Vojenská koalícia už v tomto roku znížila svoju prítomnosť, pričom ako dôvod uviedla pokles nebezpečenstva, ktoré predstavoval IS a ťažkosti s výcvikom irackých síl v čase koronavírusovej krízy.