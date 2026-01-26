Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Neďaleko Azorských ostrovov zadržali rekordné množstvo kokaínu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Autor TASR
Lisabon 26. januára (TASR) - Portugalské orgány zaistili rekordných takmer deväť ton kokaínu z poloponorného námorného plavidla v blízkosti Azorských ostrovov. TASR o tom píše podľa AFP.

Plavidlo polícia zadržala „v uplynulých dňoch“ približne 230 námorných míľ od súostrovia v Atlantickom oceáne. „Ide o najväčšie zaistenie kokaínu v Portugalsku v histórii,“ oznámila policajná hovorkyňa.

V náročných poveternostných podmienkach spolupracovala polícia s portugalským námorníctvom a letectvom, ako aj s orgánmi Spojeného kráľovstva a Spojených štátov.

Plavidlo sa nakoniec potopilo s 35 z 300 balíkov drog, ktoré prevážalo. Smerovalo z Latinskej Ameriky a na palube sa nachádzali traja Kolumbijčania a jeden Venezuelčan, dodala polícia.
.

