ZABLÚDIL: Neďaleko britského Plymouthu objavili stredomorského mäkkýša

Plymouth 14. augusta (TASR) – Britská tínedžerka objavila spolu s otcom morského mäkkýša, ktorý zvyčajne obýva Stredozemné more, informovala v utorok televízia BBC, píše TASR.



Pestrofarebného tvora objavili v prílivovom jazierku neďaleko dediny Wembury pri meste Plymouth na juhozápade Spojeného kráľovstva. Je dlhý tri centimetre a patrí do skupiny nahožiabrých (Nudibranchia) živočíchov, ktorá spadá do triedy ulitníkov (Gastropoda) z kmeňa mäkkýšov (Mollusca). Podľa nadácie Devon Wildlife Trust žije aj vo Francúzsku, Portugalsku a Španielsku.



Nadácia uvádza, že na území Spojeného kráľovstva sa objavilo iba niekoľko podobných tvorov, väčšina z nich sa sústredila v Cornwalle a na súostroví Scilly približne 40 kilometrov od mysu Land's End, najzápadnejšieho bodu Anglicka s výnimkou menších ostrovov. Prítomnosť mäkkýša v Spojenom kráľovstve však nie je dobrou správou, dodáva nadácia.



"Objav dúhového morského mäkkýša tu v Devone je výrazným indikátorom rastúcej teploty našich morí spôsobenej klimatickou zmenou," vyhlásila Coral Smithová, osvetová pracovníčka nadácie pre problematiku morí.