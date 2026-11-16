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Neďaleko Bulharska sa prevrátila nákladná loď
Nákladná loď Betul 8 sa plavila pod somálskou vlajkou a prepravovala pšenicu z Rumunska do Egypta.
Autor TASR
Sofia 16. novembra (TASR) - Pri pobreží Bulharska sa v pondelok prevrátila nákladná loď Betul 8. Podľa zachránených členov posádky nehodu spôsobil útok dronom. Agentúra AFP konštatuje, že tak išlo o najnovší dôsledok vojny medzi Ruskom a Ukrajinou v Čiernom mori, píše TASR.
Nákladná loď Betul 8 sa plavila pod somálskou vlajkou a prepravovala pšenicu z Rumunska do Egypta. Bulharské ministerstvo dopravy oznámilo, že sa prevrátila vo výlučnej hospodárskej zóne krajiny a zachránených bolo 12 námorníkov, ktorí podľa rezortu „mrzli“. K žiadnym vážnym zraneniam však nedošlo.
Členovia posádky po príchode do prístavného mesta Varna v rozhovore s novinármi uviedli, že loď zasiahli dva námorné drony.
Centrum koordinácie námornej záchrany vo Varne prijalo núdzové volanie o 9.15 h miestneho času (8.15 h SEČ). Nákladná loď sa vtedy nachádzala približne 40 námorných míľ juhovýchodne od mysu Kaliakra, potvrdilo ministerstvo.
Dodalo, že na miesto nehody vyslali vojenské plavidlo s cieľom skontrolovať, či nákladná loď nespôsobila nejaké znečistenie.
Pondelkový incident nasledoval po tom, čo boli v priebehu víkendu zasiahnuté tri lode pri pobreží Rumunska. Tamojšie úrady nehlásili žiadne obete, no minister zahraničných vecí Dan Neculaescu v pondelok vyhlásil, že najnovšie incidenty sú „neprijateľné“.
Od začiatku októbra zasiahli drony v Čiernom mori pri pobreží Rumunska a Bulharska najmenej 13 obchodných lodí, pričom viac ako 30 námorníkov zahynulo alebo je nezvestných, píše AFP.
Bukurešť aj Sofia obvinili z týchto útokov Rusko. Bulharsko však zdôraznilo, že dôkazy o tom, kto za nimi skutočne stojí, neexistujú.
Nákladná loď Betul 8 sa plavila pod somálskou vlajkou a prepravovala pšenicu z Rumunska do Egypta. Bulharské ministerstvo dopravy oznámilo, že sa prevrátila vo výlučnej hospodárskej zóne krajiny a zachránených bolo 12 námorníkov, ktorí podľa rezortu „mrzli“. K žiadnym vážnym zraneniam však nedošlo.
Členovia posádky po príchode do prístavného mesta Varna v rozhovore s novinármi uviedli, že loď zasiahli dva námorné drony.
Centrum koordinácie námornej záchrany vo Varne prijalo núdzové volanie o 9.15 h miestneho času (8.15 h SEČ). Nákladná loď sa vtedy nachádzala približne 40 námorných míľ juhovýchodne od mysu Kaliakra, potvrdilo ministerstvo.
Dodalo, že na miesto nehody vyslali vojenské plavidlo s cieľom skontrolovať, či nákladná loď nespôsobila nejaké znečistenie.
Pondelkový incident nasledoval po tom, čo boli v priebehu víkendu zasiahnuté tri lode pri pobreží Rumunska. Tamojšie úrady nehlásili žiadne obete, no minister zahraničných vecí Dan Neculaescu v pondelok vyhlásil, že najnovšie incidenty sú „neprijateľné“.
Od začiatku októbra zasiahli drony v Čiernom mori pri pobreží Rumunska a Bulharska najmenej 13 obchodných lodí, pričom viac ako 30 námorníkov zahynulo alebo je nezvestných, píše AFP.
Bukurešť aj Sofia obvinili z týchto útokov Rusko. Bulharsko však zdôraznilo, že dôkazy o tom, kto za nimi skutočne stojí, neexistujú.