Neďaleko Černobyľa bude nové úložisko vyhoreného jadrového paliva

Kyjev 16. februára (TASR) - Moderné úložisko na umiestnenie vyhoreného jadrového paliva na Ukrajine majú uviesť do prevádzky v júli neďaleko bývalej jadrovej elektrárne v Černobyli, informovali v utorok príslušní činitelia, ktorých cituje tlačová agentúra DPA.



Miesto s názvom Dočasné úložisko 2 (ISF-2) leží v uzavretej zóne v blízkosti reaktora, ktorý sa v apríli 1986 roztavil a explodoval pri katastrofe všeobecne považovanej za dosiaľ najhoršiu jadrovú haváriu v dejinách ľudstva.



V dôsledku nadchádzajúcich opatrení nebude Ukrajina musieť vyvážať svoj rádioaktívny odpad do Ruska. V danom skladisku sa budú nachádzať vyhorené palivové články z troch zo štyroch jadrových elektrární v krajine.



"Potreba týchto služieb zo strany Ukrajiny bola eliminovaná," uviedol šéf štátneho podniku Energoatom Petro Kotin.



Ukrajinské jadrové elektrárne vyrábajú viac než 50 percent elektrickej energie v tejto postsovietskej republike.



Vyhorené jadrové palivo doteraz dopravovali do susedného Ruska na opätovné spracovanie za cenu, ktorá sa rovná takmer 200 miliónom dolárov ročne. Ukrajina je tiež zmluvne zaviazaná prijať v budúcnosti opätovne spracovaný odpad.



Podľa správy tlačovej agentúry Ukrinform dokončili prvé zariadenia ISF-2 vlani v decembri. Rôzne stavebné projekty v lokalite budú pokračovať až do roku 2040, uviedol Kotin.