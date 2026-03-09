Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Neďaleko hranice s Nigériou došlo k prestrelke

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Incident v meste Tahoua sa odohral niekoľko týždňov po tom, čo bolo letisko v hlavnom meste Niamey terčom iného útoku, ku ktorému sa prihlásila skupina IS.

Autor TASR
Abidžan 9. marca (TASR) - Na juhozápade Nigeru, blízko hranice s Nigériou, došlo v noci na pondelok k prestrelke, uviedli miestni obyvatelia. Bezprostredne neboli známe žiadne obete na životoch ani počet zranených. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Niger, ktorý od prevratu v júli 2023 vedie vojenská junta, je už desať rokov sužovaný násilím džihádistov, do ktorého sú zapojení členovia teroristických organizácií al-Káida a Islamský štát (IS).

Incident v meste Tahoua sa odohral niekoľko týždňov po tom, čo bolo letisko v hlavnom meste Niamey terčom iného útoku, ku ktorému sa prihlásila skupina IS.

„Silnú streľba, po ktorej nasledovali výbuchy, bolo počuť okolo 3.00 h ráno (03.00 h SEČ),“ uviedol pre agentúru AFP jeden z miestnych obyvateľov. Podľa svedkov neznámi útočníci „prišli na motorkách“ a „prestrelka sa ozývala zo smeru letiska a centra mesta“.

Minulý týždeň zároveň pri útoku na kontrolný bod neďaleko nigérijskej hranice v rovnomennom regióne Tahoua zahynul jeden colník a najmenej traja civilisti.

V tomto regióne operujú zločinecké skupiny a nachádzajú sa tu pašerácke cesty pre rôzne suroviny a výrobky vrátane paliva, drog a falšovaných farmaceutických výrobkov.
