Neďaleko Jeruzalema opäť horí, evakuovali obyvateľov

Jeruzalem 30. apríl (TASR) - Izraelská polícia v stredu uzavrela pre požiar hlavnú diaľnicu medzi Jeruzalemom a Tel Avivom a nariadila evakuáciu obyvateľov. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Obyvateľov z obcí nachádzajúcich sa približne 30 kilometrov západne od Jeruzalema evakuovali, napísali izraelské médiá a odvysielali zábery hasičských tímov bojujúcich s plameňmi.



Vysoké teploty a silný vietor umožnili rýchle šírenie požiarov v zalesnených oblastiach, čo si vyžiadalo evakuáciu už viac ako piatich obcí. Hasenie naďalej komplikuje vietor.



Podľa spravodajského webu The Times of Israel (TOI) bojuje s plameňmi najmenej 63 tímov, 11 lietadiel a dva vrtuľníky. Požiar ohrozuje aj mesto Bejt Šemeš s asi 170.000 obyvateľmi.



Úrady bezprostredne nehlásili žiadne obete. Minister národnej bezpečnosti Itamar ben Gvir oznámil, že smeruje do postihnutého regiónu, kde sa v tomto ročnom období často vyskytujú lesné požiare. V tej istej oblasti vypukli požiare aj predošlý týždeň.