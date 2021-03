Neďaleko pobrežia Líbye zrejme zahynulo najmenej 60 utečencov

Rím 23. marca (TASR) - Približne 60 utečencov pravdepodobne zahynulo 18. marca neďaleko pobrežia Líbye po tom, čo pri pokuse dostať sa cez Stredozemné more do Európy začal horieť motor ich dreveného plavidla. V utorok o tom podľa agentúry AFP informovala mimovládna organizácia Alarm Phone, prevádzkujúca horúcu linku pre migrantov, ktorí sa ocitnú v núdzi na mori.



Organizácia Alarm Phone na svojej stránke uviedla, že po prijatí tiesňových volaní sa obrátila na príslušné orgány, ako aj posádku záchranného plavidla Ocean Viking, ktoré začalo pátraciu akciu. Tú sťažovala skutočnosť, že osoby v núdzi neboli schopné poskytnúť svoju presnú polohu.



Líbyjské úrady neskôr informovali, že sa im podarilo zachrániť 45 ľudí a z vody vytiahnuť päť tiel. Z rozhovorov so zachránenými migrantmi však vyplýva, že 60 ľudí je stále nezvestných a predpokladá sa, že sú mŕtvi. V lodi mali byť občania Egypta, Maroka, Pakistanu, Senegalu, Sudánu a Sýrie.



Humanitárna organizácia SOS Mediterranée v tejto súvislosti v utorok na Twitteri informovala, že talianske úrady povolili vylodenie 116 utečencom v sicílskom prístave Augusta. Tí sa nachádzajú na palube lode Ocean Viking, ktorej posádka ich minulý týždeň zachránila v rámci dvoch operácií v blízkosti líbyjského pobrežia.



V snahe dostať sa do Európy cez Stredozemné more vlani zahynulo viac ako 1200 utečencov, vyplýva z údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM). Od začiatku tohto roka ďalších 295 ľudí takúto plavbu buď neprežilo, alebo sú dodnes nezvestní.