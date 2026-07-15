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NEHODA DVOCH AUTOBUSOV: Zasahoval aj vrtuľník
Na mieste tiež zasahovalo šesť jednotiek hasičov.
Autor TASR,aktualizované
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Praha 15. júla (TASR) - Pri obci Lidice v Stredočeskom kraji sa v stredu ráno zrazili dva autobusy Pražskej integrovanej dopravy (PID). Záchranári ošetrili 17 ľudí, ktorí mali prevažne ľahké zranenia. Jednu ženu so zranením hlavy prepravil vrtuľník do nemocnice, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Na pomedzí Buštěhradu a Lidíc v okrese Kladno sa zrazili dva autobusy. Na mieste sú všetky zložky IZS (integrovaného záchranného systému), Zdravotnícka záchranná služba Stredočeského kraja ošetruje viacero zranených, jednu osobu transportoval do nemocnice vrtuľník,“ uviedla krátko pred 8.00 h polícia na sociálnej sieti X.
Stredočeskí záchranári spresnili, že väčšinou išlo o ľahké úrazy rúk, nôh a odreniny. Týchto ľudí previezli do okolitých nemocníc, najmä do Kladna a Slaného, ženu so zranením hlavy do Ústrednej vojenskej nemocnice v Prahe. Po nehode bol približne hodinu vyhlásený traumatologický plán. Na mieste zasahovalo šesť jednotiek hasičov.
„Na pomedzí Buštěhradu a Lidíc v okrese Kladno sa zrazili dva autobusy. Na mieste sú všetky zložky IZS (integrovaného záchranného systému), Zdravotnícka záchranná služba Stredočeského kraja ošetruje viacero zranených, jednu osobu transportoval do nemocnice vrtuľník,“ uviedla krátko pred 8.00 h polícia na sociálnej sieti X.
Stredočeskí záchranári spresnili, že väčšinou išlo o ľahké úrazy rúk, nôh a odreniny. Týchto ľudí previezli do okolitých nemocníc, najmä do Kladna a Slaného, ženu so zranením hlavy do Ústrednej vojenskej nemocnice v Prahe. Po nehode bol približne hodinu vyhlásený traumatologický plán. Na mieste zasahovalo šesť jednotiek hasičov.
‼️Na pomezí Buštěhradu a Lidic na Kladensku se srazily 2 autobusy. Na místě jsou všechny složky IZS, @ZZS_SCK ošetřuje více zraněných, jednu osobu transportoval do nemocnice vrtulník. Silnice I/61 je neprůjezdná. #policiestc pic.twitter.com/I5QAFTaTDm— Policie ČR (@PolicieCZ) July 15, 2026
Po střetu dvou autobusů ošetřila @ZZS_SCK celkem 17 zraněných osob, @HZS_STC vyhlásili traumaplán. Událost si převzali do své gesce kriminalisté z Kladna, kteří v dané věci zahájili úkony TŘ pro možné podezření z obecného ohrožení. #policiestc pic.twitter.com/zkEY6TsF3Y— Policie ČR (@PolicieCZ) July 15, 2026