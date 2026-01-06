Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 6. január 2026Meniny má Antónia
< sekcia Zahraničie

Neďaleko prezidentského paláca v Caracase sa strieľalo

Dym stúpa na letisku La Carlota po výbuchoch a počutí nízko letiacich lietadiel v Caracase vo Venezuele v sobotu 3. januára 2026. Foto: TASR/AP

Podľa dvoch zdrojov televízie NBC News z prostredia Bieleho domu Spojené štáty pozorne sledujú situáciu ohľadom streľby v blízkosti prezidentského paláca, ale incident nemajú na svedomí.

Autor TASR
Caracas 6. januára (TASR) - Neďaleko prezidentského paláca Miraflores vo venezuelskom Caracase sa podľa svedkov agentúr AFP a BNO News v pondelok večer miestneho času strieľalo. Podľa zdroja z prostredia venezuelskej vlády je situácia pod kontrolou, píše TASR.

Zdroj agentúry AFP uvádza, že nad prezidentským palácom okolo 20.00 h miestneho času (01.00 h SEČ) spozorovali neznáme drony, po ktorých začali bezpečnostné zložky strieľať. Na sociálnych sieťach sa objavili videá, na ktorých vidieť jednotky strieľať na drony pištoľami a zrejme i protilietadlovými zbraňami.

Podľa dvoch zdrojov televízie NBC News z prostredia Bieleho domu Spojené štáty pozorne sledujú situáciu ohľadom streľby v blízkosti prezidentského paláca, ale incident nemajú na svedomí. „Administratíva pozorne sleduje správy o streľbe vo Venezuele. Spojené štáty do nej nie sú zapojené,“ uviedli.

Približne minútový incident sa odohral len niekoľko hodín po tom, čo viceprezidentka Delcy Rodríguezová zložila prísahu ako dočasná prezidentka v nadväznosti na zajatie prezidenta Nicolása Madura americkými špeciálnymi jednotkami.

Po mesiacoch napätia medzi USA a Venezuelou americké jednotky v noci na sobotu zaútočili na Caracas, zajali Madura a jeho manželku a odviezli ich z vlasti. Madurovci v pondelok predstúpili pred súd v New Yorku pre obvinenia z viacerých trestných činov vrátane narkoterorizmu. Maduro tvrdí, že je nevinný.
