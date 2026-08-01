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VIDEO: Neďaleko vojenskej základne sa zrútila stíhačka
Na záberoch zverejnených na sociálnych sieťach vidno, ako z lietadla stúpa dym. Na miesto boli vyslaní hasiči, aby plamene uhasili.
Autor TASR
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Sacramento 31. júla (TASR) - Americké stíhacie lietadlo F-35B sa v piatok zrútilo neďaleko vojenskej základne v meste San Diego v štáte Kalifornia. Pilot sa pred nárazom stihol katapultovať, uviedli tamojší predstavitelia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
V blízkosti vojenskej základne námornej pechoty Miramar „došlo k leteckej nehode stíhacieho lietadla F-35B okolo 10.00 h (19.00 h SELČ)“, povedal pre AFP hovorca základne. Pilot sa stihol katapultovať a bol prevezený do nemocnice, ozrejmil.
Hovorca neuviedol, či pilot alebo niekto ďalší utrpel pri incidente zranenia, no doplnil, že americká armáda neskôr poskytne ďalšie informácie.
Na záberoch zverejnených na sociálnych sieťach vidno, ako z lietadla stúpa dym. Na miesto boli vyslaní hasiči, aby plamene uhasili.
Letecká základňa MCAS Miramar sa preslávila po celom svete, keďže tam v minulosti sídlilo výcvikové centrum Top Gun pre elitných pilotov amerického námorníctva, ktoré zvečnil film Top Gun z roku 1986 s hercom Tomom Cruisom v hlavnej úlohe, pripomína AFP.
V blízkosti vojenskej základne námornej pechoty Miramar „došlo k leteckej nehode stíhacieho lietadla F-35B okolo 10.00 h (19.00 h SELČ)“, povedal pre AFP hovorca základne. Pilot sa stihol katapultovať a bol prevezený do nemocnice, ozrejmil.
Hovorca neuviedol, či pilot alebo niekto ďalší utrpel pri incidente zranenia, no doplnil, že americká armáda neskôr poskytne ďalšie informácie.
Na záberoch zverejnených na sociálnych sieťach vidno, ako z lietadla stúpa dym. Na miesto boli vyslaní hasiči, aby plamene uhasili.
Letecká základňa MCAS Miramar sa preslávila po celom svete, keďže tam v minulosti sídlilo výcvikové centrum Top Gun pre elitných pilotov amerického námorníctva, ktoré zvečnil film Top Gun z roku 1986 s hercom Tomom Cruisom v hlavnej úlohe, pripomína AFP.
$109 Million Burned in Seconds.— SilencedSirs◼️ (@SilentlySirs) July 31, 2026
A U.S. F-35B crashed near Miramar air station in San Diego and was engulfed in flames.
The pilot ejected and survived. The cause of the crash remains unknown.
Source: AP, July 31, 2026. pic.twitter.com/GQWa9xoNr3