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Nedeľná škôlka slovenského jazyka v Krakove ukončila školský rok
Počas uplynulého školského roka sa deti v škôlke stretávali približne v dvojtýždňových intervaloch.
Autor TASR
Krakov 7. júla (TASR) - Slovenská komunita v Krakove ukončila v nedeľu školský rok 2025/2026 v nedeľnej škôlke slovenského jazyka, ktorú navštevujú deti zo slovenských, aj zmiešaných rodín. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Počas uplynulého školského roka sa deti v škôlke stretávali približne v dvojtýždňových intervaloch. Súčasťou programu boli sväté omše v slovenskom jazyku, výučba slovenčiny pre deti a neformálne stretnutia dospelých pri občerstvení.
„Škôlku navštevuje okolo 15 až 20 detí vo veku od štyroch do deviatich rokov, ktoré k nám chodia z čisto slovenských, alebo z poľsko-slovenských rodín. Máme detičky, ktoré rozprávajú úplne krásnou, plynulou slovenčinou a potom také, ktoré vďaka našej škôlke začínajú s prvými slovenskými slovíčkami,“ približuje pre TASR inštruktorka slovenčiny Jana Wawrzyczeková. Zaujímavosťou je žiačka, ktorá má len jedného slovenského starého rodiča.
Pre veľký záujem budú od budúceho školského roka deti rozdelené do dvoch skupín. „Na tie, ktoré sa učia ešte takou hravou formou a na staršie deti v rannom školskom veku, ktoré chceme už začať učiť aj gramatiku,“ vysvetľuje Wawrzyczeková.
Organizátori z iniciatívy Krakovská kaviareň zároveň v príspevku na sieti Facebook ocenili podporu Pawla Kubániho, farára farnosti sv. Alberta v krakovskej Novej Hute, ktorý im poskytol priestory na činnosť škôlky a konanie bohoslužieb. Kubáni má slovenské korene a v Krakove slávi sväté omše v slovenčine.
Na závere školského roka sa zúčastnil aj prvý zástupca slovenskej veľvyslankyne v Poľsku Martin Cimerman.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Počas uplynulého školského roka sa deti v škôlke stretávali približne v dvojtýždňových intervaloch. Súčasťou programu boli sväté omše v slovenskom jazyku, výučba slovenčiny pre deti a neformálne stretnutia dospelých pri občerstvení.
„Škôlku navštevuje okolo 15 až 20 detí vo veku od štyroch do deviatich rokov, ktoré k nám chodia z čisto slovenských, alebo z poľsko-slovenských rodín. Máme detičky, ktoré rozprávajú úplne krásnou, plynulou slovenčinou a potom také, ktoré vďaka našej škôlke začínajú s prvými slovenskými slovíčkami,“ približuje pre TASR inštruktorka slovenčiny Jana Wawrzyczeková. Zaujímavosťou je žiačka, ktorá má len jedného slovenského starého rodiča.
Pre veľký záujem budú od budúceho školského roka deti rozdelené do dvoch skupín. „Na tie, ktoré sa učia ešte takou hravou formou a na staršie deti v rannom školskom veku, ktoré chceme už začať učiť aj gramatiku,“ vysvetľuje Wawrzyczeková.
Organizátori z iniciatívy Krakovská kaviareň zároveň v príspevku na sieti Facebook ocenili podporu Pawla Kubániho, farára farnosti sv. Alberta v krakovskej Novej Hute, ktorý im poskytol priestory na činnosť škôlky a konanie bohoslužieb. Kubáni má slovenské korene a v Krakove slávi sväté omše v slovenčine.
Na závere školského roka sa zúčastnil aj prvý zástupca slovenskej veľvyslankyne v Poľsku Martin Cimerman.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)