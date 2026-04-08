< sekcia Zahraničie
Nedeľňajší maratón v Bratislave obmedzí premávku MHD
S dopravnými obmedzeniami treba počítať približne od 8.30 do 14.00 h.
Autor TASR
Bratislava 8. apríla (TASR) - Pre bratislavský maratón treba počas nedele (12. 4.) počítať s viacerými dopravnými obmedzeniami. Dočasne obmedzená bude mestská hromadná doprava (MHD) v centre hlavného mesta i v okolí. Dočasné zmeny sa dotknú aj regionálnych autobusových liniek. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava (DPB) i Bratislavská integrovaná doprava (BID) na svojom webe.
„Bratislavský maratón prinesie výrazné obmedzenia vo verejnej doprave, a to hlavne v centre mesta a v okolí Záhradníckej a Ružinovskej ulice,“ upozorňujú.
S dopravnými obmedzeniami treba počítať približne od 8.30 do 14.00 h. Presmerované, respektíve krátkodobo obmedzené môžu byť električkové linky 1, 3, 4 a 9, trolejbusové linky 40, 42, 47, 49, 60, 71 a 72 a autobusové linky 21, 50, 66, 67, 68, 70, 78, 87, 88, 90 a 96. Obmedzenia sa rovnako dotknú aj regionálnych autobusových liniek 219, 245, 250, 269, 710 a 730.
O porozumenie pri dopravných obmedzeniach v mestských častiach Staré Mesto, Ružinov a Petržalka žiada aj organizátor podujatia. Obmedzenia budú dočasného charakteru a ich dĺžka sa prispôsobí aktuálnemu pohybu pretekárov. Doprava na dotknutých križovatkách a cestných výjazdoch bude operatívne riadená políciou.
„Nedeľňajšia časť podujatia, ktorej súčasťou je aj kráľovská disciplína - maratón, si vzhľadom na očakávaný počet bežcov vyžiada určité obmedzenia vo verejnej aj individuálnej doprave. Tieto opatrenia sú nevyhnutné pre zaistenie bezpečnosti približne 10.000 účastníkov z takmer 100 krajín sveta,“ uvádza sa na webe podujatia.
V poradí 21. ročník podujatia ČSOB Bratislava Marathon sa bude konať počas najbližšieho víkendu 11. a 12. apríla.
