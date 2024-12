Nedokončený mrakodrap Elbtower údajne našiel nového majiteľa

Hamburg 13. decembra (TASR) - Nedokončený mrakodrap Elbtower v Hamburgu, jeden z najprestížnejších projektov v portfóliu skrachovaného rakúskeho developera Signa Group, našiel nového majiteľa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Internetový denník Morgenpost v piatok informoval, že hamburský podnikateľ v stavebníctve Dieter Becken sa dohodol so správcom konkurznej podstaty a prevezme stavenisko Elbtower. Najvyššia budova v Hamburgu tak môže byť bude dokončená. Konkrétne, spoločnosť Becken Development GmbH dosiahla predbežnú kúpnu dohodu s konkurzným správcom.



Konkurzný správca Torsten Martini vyjadril presvedčenie, že predaj bude bude úspešne dokončený, informovala DPA, pričom sa odvolala na spoločné vyhlásenie firmy a advokátskej kancelárie Görg. Podľa denníka Morgenpost bude čoskoro vypracovaná podrobná kúpna zmluva a hlavným nájomcom nebude banka alebo poisťovňa, ale prírodovedné múzeum, ktoré obsadí tretinu plochy. Pribudnúť by mohol aj hotel a ďalší významný nájomca. Budova by sa mohla stať prvým mrakodrapom v Hamburgu do roku 2030.



Stavba Elbtower od konca októbra 2023 stojí, pretože neboli uhradené faktúry zmluvnej stavebnej firme. Po dokončení by mal mať mrakodrap výšku 245 metrov a 64 poschodí a má byť korunou hamburského HafenCity. V tretej najvyššej budove v Nemecka, ktorú navrhol londýnsky architekt David Chipperfield, majú byť kancelárie, obchody, galérie, reštaurácie a vyhliadková plošina na 55. poschodí. Budova mala byť podľa pôvodných plánov dokončená v roku 2025 s celkovými nákladmi približne 950 miliónov eur.