Nedostatok výbušnín môže oddialiť zvýšenie výroby munície pre Ukrajinu

Londýn 19. marca (TASR) — Nedostatok výbušnín by mohol spomaliť snahu európskych krajín dodávať Ukrajine muníciu na obranu proti invázii ruskej armády. Podľa spravodajskej televízie Sky News o tom na svojej webovej stránke informuje denník Financial Times.



Zdroje z prostredia zbrojárskeho priemyslu pre Financial Times uviedli, že nedostatok strelného prachu, plastických trhavín a trinitrotoluénu (TNT) by mohol oddialiť plánované zvýšenie produkcie munície až o tri roky. Znamená to, že európsky obranný priemysel nemusí byť schopný splniť očakávané objednávky pre Ukrajinu.



Nemenovaný nemecký predstaviteľ denníku povedal, že "zásadným" problémom je, že európsky zbrojársky priemysel "nie je v dobrom stave na rozsiahlu vojnovú výrobu“.



Európska únia sa okrem iného zaviazala urýchliť dodávky 155-milimetrových delostreleckých granátov. Očakáva sa, že krajiny EÚ podpíšu v pondelok dohodu o dodávke takýchto granátov pre Ukrajinu.



Vysoký predstaviteľ EÚ v piatok uviedol, že dohodu by mala podpísať väčšina z 27 krajín bloku, niektoré však návrh stále skúmajú.



Ukrajina už dlho požaduje viac zbraní na posilnenie svojej obrany pred útokmi Ruska. Ide predovšetkým o delostrelecké granáty, ktorých obe strany denne vypália tisíce kusov.