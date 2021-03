Nedostatok zásob kyslíka pre pacientov hlási viac brazílskych štátov

Brazília 24. marca (TASR) - Zásoby kyslíka pre pacientov nakazených novým koronavírusom klesli na "znepokojujúcu" úroveň v šiestich z 27 brazílskych štátov. S odvolaním sa na tamojšie úrady o tom informovala v utorok agentúra AFP.



Spoločnosť White Martins, jeden z hlavných brazílskych dodávateľov kyslíka, uviedla, že sa pokúša udržať krok s "exponenciálnym nárastom" dopytu, ktorý sa niektorých regiónoch zvýšil až o 300 percent.



Podľa AFP je v súvislosti s nedostatočnými zásobami kyslíka situácia alarmujúca v štátoch Acre a Rondonia na severozápade, Mato Grosso na stredozápade, Amapá na severe a Ceará a Rio Grande do Norte na severovýchode krajiny.



Ako pripomína AFP, táto situácia vyvolala obavy z možného zopakovania hrozivého scenára z januára v meste Manaus na severe krajiny, kde nedostatok kyslíka spôsobil, že desiatky pacientov sa v tamojších nemocniciach udusili.



Sao Paulo, najľudnatejší brazílsky štát v pondelok uviedol, že do desiatich dní zriadi núdzové zariadenie na výrobu kyslíka, vďaka čomu bude možné ním zásobovať preťažené nemocnice.



V hlavnom meste Brazília momentálne čaká na uvoľnenie lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti viac ako 400 ľudí. Videá, ktoré kolujú na internete ukazujú telá zhromaždené na nemocničných chodbách, ktoré čakajú na presun do preplnených márnic, píše AFP.



Kardiológ Marcelo Queiroga, ktorý v utorok zložil prísahu, sa stal v poradí už štvrtým brazílskym ministrom zdravotníctva, ktorý bude zastávať tento post počas pandémie koronavírusu. Preťažený zdravotný systém v tejto krajine práve zápasí s prudkým nárastom infikovaných a očkovanie zaostáva.



Podľa odborníkov môže za túto situáciu lokálny variant vírusu, ktorý je považovaný za nákazlivejší. V Brazílii, ktorá je jednou z pandémiou najpostihnutejších krajín sveta, v súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo takmer 299.000 ľudí. Za uplynulých 24 hodín v krajine zaznamenali rekordných 3251 úmrtí.