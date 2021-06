Nedzielski: Štvrtá vlna pandémie by v Poľsku mohla udrieť v auguste

Varšava 29. júna (TASR) - Štvrtá vlna pandémie koronavírusu by v Poľsku mohla udrieť v druhej polovici augusta, uviedol v utorok poľský minister zdravotníctva Adam Nedzielski. Informuje o tom tlačová agentúra PAP.



"V súčasnosti máme vrchol infekcií vo Veľkej Británii. My môžeme mať štvrtú vlnu v druhej polovici augusta," povedal Nedzielski. Ako dodal, Poliaci by si mali zvyknúť na nosenie rúšok v uzavretých priestoroch. "Ak k tomuto dočasnému zvýšeniu počtu infekcií dôjde v septembri, rúška zostanú ako nevyhnutné obmedzenie," spresnil Nedzielski.



Očkovanie proti koronavírusu bude podľa poľského ministra zdravotníctva do konca septembra bezplatné. "Garantujeme, že podmienky vakcinácie sa nezmenia do konca septembra, takže každý, kto sa chce dovtedy zaočkovať, bude tak môcť urobiť za súčasne platných podmienok," ubezpečil Nedzielski.