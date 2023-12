Neformálna rozlúčka s kniežaťom Schwarzenbergom sa konala v Lucerne

Praha 9. decembra (TASR) - Neformálnou časťou poslednej rozlúčky so zosnulým bývalým ministrom zahraničných vecí ČR, poslancom a senátorom kniežaťom Karlom Schwarzenbergom bola akcia s názvom "Karel žije dál", ktorá sa uskutočnila v sobotu popoludní v paláci Lucerna na Václavskom námestí v Prahe.



Zámerom organizátorom bolo, aby hudobné vystúpenia, filmové projekcie či výstava, ale aj osobné svedectvá boli oslavou života zosnulého politika, komentoval denník iDNES.cz.



Ako informoval spravodajský web Novinky.cz, na akciu prišli stovky ľudí - napr. bývalý vládny politik, diplomat, disident a signatár Charty 77 Alexandr Vondra, ktorý označil Schwarzenberga za učiteľa. "My sme boli vagabundi na Hrade a vymodlili sme si tohto úžasného človeka, aby nás učil," uviedol Vondra.



Niektorí návštevníci na sebe mali tričká odkazujúce na Schwarzenbergovu prezidentskú kampaň z roku 2013 - šlo o podobizeň kniežaťa s punkovým účesom. Hosťom sa podávalo víno zo schwarzenberských viníc v Kutnej Hore.



Netradičnú rozlúčku s politikom pripravili jeho priatelia a bývalý tím Schwarzenbergovej prezidentskej kampane. Vychádzali z kampaňových motívov od výtvarníka Davida Černého, ktorý sa inšpiroval sloganom Punk's Not Dead.



Ako informoval iDNES.cz, táto "punková pocta“ v Lucerne nadviazala na smútočný obrad v Katedrále svätého Víta na Pražskom hrade.



Zádušnú omšu za knieža Karla Schwarzenberga, ktorý zomrel 12. novembra vo Viedni, sledovali nielen pozvaní hostia v chráme, ale aj ľudia zhromaždení na Hradčanskom námestí pred Pražským hradom, kde bola nainštalovaná veľkoplošná obrazovka.



Rakvu z katedrály vyniesli za spevu koledy Narodil se Kristus Pán, ako si bývalý minister zahraničných vecí želal. Následne zaznel aj smútočný marš skomponovaný pre maršálka Schwarzenberga, jedného z najvýznamnejších českých vojvodcov, ktorý velil víťazným spojeneckým jednotkám v bitve pri Lipsku proti Napoleonovi.



Auto s rakvou sa po ceste z Hradu na chvíľu zastavilo pred Schwarzenberským palácom, ktorý bol do roku 1947 hlavným sídlom rodu v Prahe, zakrátko aj pred Černínskym palácom, kde Schwarzenberg ako šéf diplomacie ČR niekoľko rokov pôsobil.



Auto potom zamierilo na hrad Orlík v južných Čechách, kde Schwarzenbergove ostatky uložili do rodovej hrobky.



Zádušné omše za bývalého ministra zahraničných vecí ČR, poslanca, senátora, kancelára prezidenta ČR Václava Havla a príslušníka jedného z najstarších európskych šľachtických rodov sa uskutočnia ešte vo viedenskej Katedrále svätého Štefana (16. decembra), v Murau v Rakúsku (9. januára), v nemeckom meste Schwarzenberg (11. januára), 16. januára v miestnej časti Kutnej Hory Sedlec, 17. januára v Orlíku nad Vltavou a 18. januára v Českom Krumlove.