Od pondelka bude pri vstupe do Anglicka potrebný negatívny test

Londýn 14. januára (TASR) - Zavedenie požiadavky na negatívny test na koronavírus pred vstupom do Anglicka odložili o tri dni. Opatrenie by tak malo platiť od budúceho pondelka. Britský minister dopravy Grant Shapps to vo štvrtkovom vyjadrení odôvodnil tým, že vláda chce dať "medzinárodným cestujúcim čas, aby sa pripravili", informovala agentúra DPA.



Nové pravidlo, týkajúce sa aj občanov Spojeného kráľovstva, vstúpi do platnosti v pondelok 18. januára o 4.00 h miestneho času (05.00 h SEČ). Test musia cestujúci absolvovať najviac 72 hodín pred odchodom do Anglicka, pričom potvrdenia majú kontrolovať prevádzkovatelia leteckých, železničných alebo lodných spojov pred začiatkom cesty.



Bez ohľadu na výsledky testov budú cestujúci prichádzajúci z rizikových krajín, medzi ktoré aktuálne Británia zaraďuje väčšinu štátov sveta vrátane Slovenska, musieť podstúpiť desaťdňovú karanténu. Od piateho dňa môže byť karanténa skrátená novým testom.



Výnimky z povinnosti testovať sa budú mať deti vo veku do desať rokov, pasažieri prichádzajúci z iných častí Spojeného kráľovstva, ako aj vodiči nákladných vozidiel.



Za porušenie týchto predpisov môžu cestujúcim pri kontrole pri príchode do Anglicka udeliť pokutu vo výške 500 libier (550 eur).



Británia napriek prísnemu lockdownu naďalej zaznamenáva mimoriadne vysoké počty nakazených koronavírusom SARS-CoV-2, čo podľa odborníkov súvisí so šírením nového prenosnejšieho variantu tohto vírusu. V uplynulom týždni v krajine evidujú viac ako 600 nových prípadov nákazy na 100.000 obyvateľov, v častiach Londýna tento ukazovateľ prekračoval 1000.