Nehammer navrhuje pre Ukrajinu a Moldavsko prechodné členstvo v EÚ

Viedeň 5. júna (TASR) - Rakúsky kancelár Karl Nehammer v nedeľu vyzval na vytvorenie medzistupňa medzi spoluprácou a plným členstvom v Európskej únii pre krajiny ako Ukrajina a Moldavsko. Informuje o tom tlačová agentúra Reuters.



Tento tzv. "prípravný priestor" by umožnil krajinám dosiahnuť štandardy Európskej únie podobne ako v prípade Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), tvrdí Nehammer.



"Spája nás rovnaký cieľ; všetci chceme silnú, nezávislú a hospodársky úspešnú Ukrajinu," uviedol Nehammer vo vyhlásení.



"Ukrajina v súčasnosti bojuje o svoje politické a územné prežitie. Všetko naše úsilie je zamerané predovšetkým na ukončenie ruskej agresívnej vojny. V takejto fáze aj tak nemôžeme očakávať plné prijatie Ukrajiny do Únie," dodal.



Nehammer ďalej tvrdí, že z aktuálnej diskusie o členstve Ukrajiny v EÚ je potrebné vylúčiť emócie, a rýchly vstup Ukrajiny do eurobloku momentálne "nie je reálny".



"Namiesto toho by sme mali vytvoriť európsky prípravný priestor, ktorý umožní Ukrajine postupne posilniť spoluprácu s EÚ a lepšie sa prispôsobiť európskym normám," povedal Nehammer.



Kancelár zároveň poznamenal, že Rakúsko pred svojím vstupom do EÚ v roku 1995 desaťročia postupovalo podobným spôsobom prostredníctvom európskych dohôd o voľnom obchode.



Ukrajina vyhlásila, že už má dosť "špeciálnych riešení" a samostatných modelov pre svoju integráciu do Európskej únie a chce plné členstvo. V máji to uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba, pripomína Reuters.



Nehammer podporuje myšlienku francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona vytvoriť nový typ politického európskeho spoločenstva krajín, ktoré ašpirujú na členstvo v EÚ alebo si želajú užšie väzby a dodržiavanie hodnôt Únie.



Kyjev vyjadril obavy, že takéto spoločenstvo by sa mohlo použiť ako alternatíva k riadnemu členstvu.