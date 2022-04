Karl Nehammer: Neutralita Rakúska je trvalá

Viedeň 14. apríla (TASR) - Neutralita Rakúska je trvalá. Povedal to v rozhovore s agentúrami APA a DPA zverejnenom vo štvrtok rakúsky kancelár Karl Nehammer v súvislosti s diskusiami o prípadnom členstve Fínska a Švédska v NATO, ktoré sú dôsledkom ruskej invázie na Ukrajinu.



To, že spomínané dve severské krajiny uvažujú o členstve v Severoatlantickej aliancii, označil Nehammer za "skutočnú zmenu paradigmy". "Je to zase dôsledok vojny, ktorú prezident (Vladimir) Putin zle odhadol," povedal Nehammer.



"Kde však nenastane zmena paradigmy, je otázka rakúskej neutrality. Tá je trvalá," zdôraznil kancelár. Upozornil na to, že je potrebné rozlišovať medzi troma neutrálnymi štátmi EÚ - Írskom, Maltou a Rakúskom - a Fínskom a Švédskom, ktoré nie sú členmi NATO.



Nehammer priblížil, že počas jeho návštevy Kyjeva minulú sobotu sa ukrajinská strana informovala, ako fungujú rakúska neutralita a ozbrojená neutralita. Rakúsko totiž nie je členom NATO, ale má vlastné ozbrojené sily. "O všetkých týchto otázkach môže a musí rozhodovať výlučne Ukrajina. Je to veľmi dôležité," povedal Nehammer s tým, že Viedeň ani EÚ nemôžu Ukrajine dávať v tejto súvislosti rady a odporúčania.



Rakúsko podľa Nehammera môže zastávať "aktívnu politiku neutrality". Dalo by tým najavo, že nie je súčasťou nijakej vojenskej aliancie a ako komunikačný partner nezapadá do šablóny priateľský-nepriateľský štát. "Výsledkom môže byť, že budeme môcť malým dielom prispieť k tomu, že rozhovory v Istanbule budú môcť opäť pokračovať," podotkol.



Nehammer vyjadril tiež obavy z eskalácie bojov na Donbase na východe Ukrajiny. Ukrajina aj Rusko sú podľa neho nastavené na vojnu, obe krajiny však "vedia, že sa to musí niekedy skončiť". "Obe strany sa pripravujú na veľmi intenzívny a z humánneho hľadiska na zničujúci boj," varoval.



Počas pondelkového stretnutia so šéfom Kremľa v Moskve Nehammer poukázal na to, že vojna na Ukrajine vedie k tomu, že Európania zvyšujú svoje výdavky na obranu. Členské štáty NATO susediace s Ruskom budú "v dohľadnom čase v dôsledku vyzbrojovania omnoho silnejšie ako sú dnes", uviedol.



Dodal, že Európania sa stanú nezávislejšími od ruského plynu. Zároveň varoval, že bez ohľadu na možné embargo na dovoz plynu z Ruska nie sú dodávky zaistené, keďže vždy je prítomné riziko, že počas vojny môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu potrubí.