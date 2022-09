Nehammer obhajoval sankcie voči Rusku, upozornil však na ich účinnosť

New York 20. septembra (TASR) - Rakúsky spolkový kancelár Karl Nehammer obhajoval sankcie uvalené na Rusko za jeho inváziu na Ukrajine. Medzinárodné spoločenstvo však vyzval, aby tieto opatrenia prehodnocovalo a sledovalo, či sú primerané. TASR správu prevzala z agentúry APA.



"Sankcie by nemali oslabovať viac nás než tých, voči ktorým majú byť v platnosti," povedal Nehammer pre rakúske médiá pred 77. zasadnutím Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Upozornil, že takéto opatrenia nesmú spôsobovať utrpenie žiadnej z krajín, ktorá sa na nich podieľa. "Preto napríklad v Rakúsku nie je žiadne embargo na plyn," povedal.



Sankcie však označil za "najmierovejší spôsob", ako vyjadriť protest voči vojne a utrpeniu a dať najavo, že to ďalej takto nemôže pokračovať.



Obyvateľstvo západných krajín vrátane Rakúska je podľa jeho slov frustrované, pretože sankcie nemajú taký účinok, aký sa očakával - najmä ukončenie vojny. To si však podľa neho vyžaduje trpezlivosť. "Sme presvedčení, že sankcie majú vážne dôsledky pre ruské hospodárstvo," povedal.



Prezident Putin okrem rozpútania vojny na Ukrajine podľa Nehammera "mení podmienky" tým, že používa zemný plyn ako zbraň. "Niečo také sa nestalo ani v období Sovietskeho zväzu," dodal rakúsky kancelár.



Západ sa však podľa jeho slov musí usilovať "budovať mosty" s cieľom obnoviť mierové rozhovory a hľadať príležitosti na dosiahnutie mieru. Nehammer sa spolu s rakúskym prezidentom Alexandrom Van der Bellenom a ministrom zahraničných vecí Alexandrom Schallenbergom v utorok zúčastní na otvorení všeobecnej rozpravy VZ OSN. Účastníci sa okrem vojny na Ukrajine budú venovať aj ďalším témam ako klimatická zmena a potravinová nedostatočnosť.



Nehammer na sociálnej sieti oznámil, že v New Yorku absolvoval stretnutie s bývalým americkým ministrom zahraničných vecí Henrym Kissingerom.