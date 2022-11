Nehammer potvrdil rakúsku podporu pre vstup Chorvátska do Schengenu

Záhreb 23. novembra (TASR) - Rakúsko podporí snahu Chorvátska o vstup do schengenského priestoru, uviedol v stredu počas návštevy Záhrebu rakúsky kancelár Karl Nehammer. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry HINA.



Proti rozšíreniu Schengenu sa nedávno postavil rakúsky minister vnútra Gerhard Karner, čím vyvolal obavy, že Viedeň zablokuje vstup Chorvátska, naplánovaný na 1. januára 2023.



Chorvátsko sa spolu s Bulharskom a Rumunskom usiluje pridať ku krajinám schengenského priestoru. O žiadosti každej krajiny sa bude hlasovať jednotlivo a iba Bulharsko a Rumunsko sa môžu obávať rakúskeho veta, povedal Nehammer.



"Podporíme vstup Chorvátska do schengenského priestoru, ale budeme v tejto súvislosti kritizovať snahy Bulharska a Rumunska," povedal rakúsky kancelár po stretnutí s chorvátskym premiérom Andrejom Plenkovičom.



Karner vyjadril svoj nesúhlas s rozšírením schengenského priestoru, pretože v Rakúsku stúpa počet žiadateľov o azyl. Tento rok to bolo podľa jeho slov približne 100.000 migrantov, z ktorých 75.000 nebolo predtým zaregistrovaných v žiadnom z členských štátov EÚ.



Premiér Nehammer vyhlásil, že jeho minister chcel dať najavo, že "Schengen zjavne nefunguje a sú potrebné nové opatrenia".



"Chorvátsko si splnilo všetky svoje povinnosti, pretože vidíme, odkiaľ nelegálni migranti prichádzajú. Rumunsko a Bulharsko však majú problémy s ochranou svojich hraníc. Schengen má zmysel iba vtedy, ak sú vonkajšie hranice EÚ dobre chránené a my tak nemáme problémy," povedal Nehammer.



Plenkovič zdôraznil, že Chorvátsko ako člen Schengenu bude "súčasťou riešenia tohto problému, ale Chorvátsko samo osebe problém nepredstavuje".



Rada EÚ pre spravodlivosť a vnútorné veci prijme konečné rozhodnutie o vstupe Chorvátska do schengenského priestoru na zasadnutí 8. a 9. decembra. Žiadosť Záhrebu už skôr podporili Európska komisia aj Európsky parlament.