Nehammer: Rakúsko podporuje posilnenie misie KFOR v Kosove

Viedeň 12. januára (TASR) - Rakúsko je pripravené posilniť vojenskú prítomnosť v Kosove v prípade, že tamojšia vojenská mierová misia Severoatlantickej aliancie (KFOR) rozhodne o zvýšení počtu vojakov. Vo štvrtok to uviedol rakúsky kancelár Karl Nehammer počas oficiálnej návštevy kosovského premiéra Albina Kurtiho vo Viedni. Ako informuje agentúra APA, Nehammer sa tiež ponúkol byť sprostredkovateľom pri riešení sporu medzi Prištinou a Belehradom.



Kurti na spoločnej tlačovej konferencii s Nehammerom zopakoval, že si želá posilnenie misie KFOR. Ako dôvod uviedol napätú bezpečnostnú situáciu na severe krajiny a prítomnosť proruských síl v regióne, akými sú napríklad Vagnerova skupina či motorkársky klub Noční vlci, pokračuje správa TASR.



Súčasťou misie KFOR v Kosove, ktorá pozostáva z približne 3800 vojakov, je aj viac ako 400 vojakov rakúskych ozbrojených síl.



Najnovší návrh Európskej únie o normalizácii vzťahov medzi Srbskom a Kosovom nazval Kurti "dobrým základom pre diskusie". Zdôraznil, že Kosovo však musí na základe svojej ústavy zostať multietnickou spoločnosťou.



Nehammer poznamenal, že Rakúsko bude v prípade potreby nápomocné aj pri rozhovoroch so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom. Rakúsko sa totiž podľa kancelára považuje za "most k Európskej únii", a to nielen pre Kosovo, ale pre všetky štáty západného Balkánu.



Rakúsky kancelár vyzdvihol, že Kosovo spravilo výrazné pokroky v boji proti organizovanému zločinu a korupcii a tiež to, že sa zaviazalo dodržiavať princípy právneho štátu. Kurti prisľúbil, že Kosovo bude ďalej pracovať na reformách, aby sa mohlo stať členským štátom EÚ.



Kosovo v decembri požiadalo EÚ o kandidátsky status prostredníctvom oficiálnej žiadosti. APA pripomína, že hlavnou prekážkou je, že päť členských krajín – Slovensko, Španielsko, Rumunsko, Grécko a Cyprus – Kosovo neuznáva. Nezávislosť Kosova jednostranne vyhlásenú v roku 2008 neuznáva ani Srbsko.