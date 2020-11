Nehammer: Rakúsko posilní po útoku vo Viedni ochranu kostolov

Viedeň 26. novembra (TASR) - Páchateľ teroristického útoku vo Viedni, ku ktorému došlo 2. novembra a vyžiadal si štyroch mŕtvych a viac ako 20 zranených, si chcel svoje obete vyhliadnuť zrejme aj v kostoloch. Informoval o tom na štvrtkovej tlačovej konferencii vo Viedni rakúsky minister vnútra Karl Nehammer.



Nehammer podľa agentúry APA potvrdil, že z preventívnych dôvodov je zaistená prísnejšia ochrana kostolov, ktorú zabezpečujú špeciálne jednotky Cobra, ako aj Spolkový úrad na ochranu ústavy a boj proti terorizmu (BVT). Minister varoval pred možnými napodobňovateľmi páchateľa a vyzval občanov, aby okamžite upozornili políciu, ak spozorujú nejaké podozrivé aktivity.



Detaily z vyšetrovania minister neuviedol, keďže "výhradné právo" na informovanie verejnosti má podľa neho prokuratúra.



Vyšetrovatelia zaistili v súvislosti s útokom 50 mobilných telefónov. Analýza ich obsahu potrvá niekoľko týždňov. Takýto veľký počet mobilov však naznačuje, že spolupáchatelia útoku viedli konšpiračné rozhovory, píše denník Kurier.



Páchateľom útoku v centre Viedne a na ďalších piatich miestach bol 20-ročný mladík, ktorý mal rakúske aj severomacedónske občianstvo. Útočníka polícia krátko po tom, ako začal strieľať, zabila. K útoku sa neskôr prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS).



Vo väzbe sa v súčasnosti v spojitosti s útokom nachádza desať mužov vo veku od 16 do 24 rokov. Prokuratúra preveruje možnú spoluprácu na príprave útoku medzi páchateľom a zadržanými osobami.



Islamistický extrémizmus predstavuje pre Rakúsko i ďalšie štáty "pretrvávajúcu a zvýšenú hrozbu", uvádza sa v správe BVT za rok 2019. "Nebezpečenstvo islamisticky motivovaných útokov zo strany radikalizovaných jednotlivcov alebo autonómnych malých skupín či buniek, ktoré vykonávajú útoky bez priameho nariadenia teroristickej organizácie, zostáva v Európe veľmi pravdepodobne naďalej vysoké," píše sa v správe, ktorú zverejnil rakúsky rezort vnútra. Ministerstvo varovalo, že v blízkej budúcnosti je nutné počítať s pretrvávajúcou príťažlivosťou islamistických ideológií, a to najmä salafisticko-džihádistických.



Tieto útoky majú podľa BVT spôsobiť čo najväčšie ľudské obete a materiálne škody, pričom medzi potenciálne terče patria objekty dôležitej infraštruktúry i tzv. mäkké ciele. Možní napodobňovatelia páchateľov teroristických útokov sa džihádistickými ideológiami inšpirujú na sociálnych sieťach, kde získavajú aj návody na výrobu výbušnín. Typológia útočníkov je pritom podľa zistení BVT heterogénna - často ide o osoby bez zamestnania, dlhoročných kriminálnikov, ktorí sa pridajú k radikálnym islamistom, ako aj o náboženských či politických fanatikov.



Koncom roku 2019 evidoval BVT 326 osôb pochádzajúcich z Rakúska, ktoré sa pridali alebo sa plánovali pridať k džihádu (svätej vojne) v Sýrii či Iraku. Spomedzi nich prišlo v regióne Blízkeho východu podľa nepotvrdených informácií o život 69 ľudí a 93 osôb sa vrátilo do Rakúska. Ďalším 62 ľuďom bol odchod do Sýrie a Iraku znemožnený a naďalej sa nachádzajú na území Rakúska. Vo vojnovej oblasti by sa malo stále nachádzať 102 džihádistov z Rakúska. Do Sýrie sa s cieľom pripojenia k IS pokúsil vycestovať aj útočník z Viedne, pripomenula APA. V apríli 2019 bol za to odsúdený na 22 mesiacov odňatia slobody. Vlani v decembri ho však podmienečne prepustili na slobodu.