Nehammer: Rokovania s Putinom boli veľmi priame a ťažké

Moskva/Viedeň 11. apríla (TASR) - Za "veľmi priame, otvorené a ťažké" označil v pondelok rakúsky spolkový kancelár Karl Nehammer svoje rokovania o vojne na Ukrajine s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. TASR správu prevzala od agentúry APA.



"Toto nie je žiadna priateľská návšteva," zdôraznil Nehammer vo vyhlásení bezprostredne po pondelkovom stretnutí s Putinom v Moskve.



"Mojím najdôležitejším posolstvom pre Putina bolo (...) , že táto vojna sa musí skončiť, pretože vo vojne sú na oboch stranách len porazení," podotkol rakúsky kancelár.



Nehammer je prvým predsedom vlády členskej krajiny Európskej únie (EÚ), ktorý navštívil Moskvu od začiatku ruskej vojenskej ofenzívy na Ukrajine (24. februára), pripomína APA. Cestu do Ruska pritom označil za svoju "povinnosť".



"Povinnosť vychádzajúca zo zodpovednosti nenechať nič nevyskúšané, zastaviť nepriateľstvo alebo aspoň sa usilovať o humanitárny pokrok pre trpiace civilné obyvateľstvo na Ukrajine," dodal Nehammer.



Zároveň poukázal na to, že u Putina hovoril aj o "ťažkých vojnových zločinoch v Buči a na ďalších miestach", a zdôraznil, že "všetci, ktorí sú za to zodpovední, majú byť braní na zodpovednosť".



"Prezidentovi Putinovi som tiež veľmi jasne povedal, že sankcie voči Rusku zostanú v platnosti a budú ďalej sprísňované, kým na Ukrajine budú zomierať ľudia," dodal.



Nehammer počas víkendu navštívil aj Ukrajinu a odcestoval aj do mesta Buča pri Kyjeve, kde po odchode ruských jednotiek našli množstvo mŕtvych tiel civilistov, píše APA.