Nehammer: Rozvážny prístup NATO bráni vypuknutiu svetovej vojny

Viedeň 9. marca (TASR) - Rakúsky spolkový kancelár Karl Nehammer v stredu vyhlásil, že rozvážny prístup členských krajín Severoatlantickej aliancie bráni vypuknutiu svetovej vojny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry APA.



Kancelár po stretnutí s poľským premiérom Mateuszom Morawieckim pripomenul, že proti ruskej invázii na Ukrajinu musia byť aj naďalej využívané civilné prostriedky, akými sú ekonomické sankcie, a nie vojenská sila.



Nehammer a Morawiecki podporili snahy Európskej únie o prijatie ďalšieho balíka sankcií proti Rusku, až do doby, kým vojna neskončí.



Rakúsky kancelár varoval, že konflikt na Ukrajine môže spustiť "ešte väčšiu katastrofu". Ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi odkázal, že vojnu môže kedykoľvek ukončiť.



Poľsko ocenil za prijatie viac ako jeden a pol milióna utečencov z Ukrajiny a vyjadril ochotu Rakúska pomôcť v tejto oblasti. Podľa Nehammera už Rakúšania ponúkli pre ľudí z Ukrajiny tisícky ubytovacích miest.



Morawiecki pripomenul, že Ukrajina v súčasnosti "bojuje za západné hodnoty – slobodu, toleranciu a demokraciu". Dodal, že Poľsko podporuje snahy Ukrajiny o členstvo v Európskej únii. Nehammer bol v tejto otázke opatrnejší a zdôraznil, že prioritou by mala byť rýchla pomoc Ukrajine bez zdĺhavých rokovaní, aké si vyžaduje proces vstupu do EÚ.