Nehammer si myslí, že prezident by mal zostavením vlády poveriť víťaza

Viedeň 1. októbra (TASR) - Líder Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) a súčasný kancelár Karl Nehammer v utorok naznačil prezidentovi Alexandrovi Van der Bellenovi, aby poveril zostavením vlády krajne pravicovú Slobodnú stranu Rakúska (FPÖ), ktorá zvíťazila v nedeľných parlamentných voľbách. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry Reuters.



"Podľa môjho názoru je dobrou tradíciou, že víťaz volieb je poverený vedením rokovaní (s ostatnými stranami)," povedal Nehammer novinárom po zasadnutí vedenia ÖVP, ktoré ho jednomyseľne potvrdilo vo funkcii predsedu strany. "Teraz je na prezidentovi, aby povedal, ako si predstavuje ďalšie kroky v tomto procese," dodal.



FPÖ zvíťazila v parlamentných voľbách so ziskom 29,2 percenta hlasov pred ÖVP, ktorú podporilo 26,5 percenta voličov. FPÖ sa stala prvou krajne pravicovou stranou, ktorá zvíťazila v rakúskych parlamentných voľbách od konca druhej svetovej vojny. Na zostavenie vlády však potrebuje koaličného partnera. Strany, ktoré sa dostali do parlamentu, však naznačili, že o spoluprácu s FPÖ nemajú záujem.



Van der Bellen v nedeľu po skončení parlamentných volieb nepovedal, koho poverí zostavením novej vlády. Politické strany vyzval, aby začali rokovania. Rakúsky prezident opakovane kritizoval postoje víťaznej FPÖ k EÚ, migrácii či vojne na Ukrajine.



Vládna ÖVP by v prípade dohody so sociálnymi demokratmi (SPÖ), ktorí skončili vo voľbách tretí, mala tesnú väčšinu v parlamente. Podľa agentúry Reuters by najpravdepodobnejšou možnosťou na zostavenie vlády bola trojkoalícia ÖVP, SPÖ s menšou stranou, napríklad liberálnou NEOS.