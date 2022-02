Nehammer spochybnil ústup Ruska z Krymu: Invázia je stále možná

Brusel/Viedeň 17. februára (TASR) - Údajný odsun časti ruských vojakov z okupovaného polostrova Krym spochybnil vo štvrtok rakúsky kancelár Karl Nehammer. V Bruseli pred stretnutím s ďalšími lídrami členských krajín EÚ ho označil za "falošný" a varoval, že útok na Ukrajinu zo strany Ruska je stále možný. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



"Vychádzame z toho, že invázia na Ukrajinu je možná okamžite," povedal Nehammer. Najnovšie boje na východe Ukrajiny podľa neho "môžu znamenať dve veci". Keďže tamojšia situácia je "vo všeobecnosti napätá", prestrelky tam môžu prepuknúť rýchlo. Moskva tiež môže začať tvrdiť, že vzhľadom eskaláciu napätia na mieste je nutný zásah ruských síl.



Najdôležitejšie je podľa Nehammera nájsť formou dialógu opatrenia, ktoré vytvoria vzájomnú dôveru. Rovnako je však nutné pripraviť sa na prípad, že "Ukrajina bude napadnutá vojenskými prostriedkami". Potrebná je "jasná, rozhodná a trvalá reakcia" EÚ voči Rusku, zdôraznil. APA v tejto súvislosti pripomína, že Európska komisia pripravuje nový balík sankcií voči Moskve, ktorý by bol aktivovaný, ak by došlo k útoku na Ukrajinu.



Vo štvrtok ruské ministerstvo obrany oznámilo odsuny ďalších jednotiek, ktorý sa začal po tom, ako splnili úlohy vyplývajúce zo zadania vojenských cvičení. Do miesta stálej dislokácie sa podľa agentúry TASS vracajú tanky a ďalšie vojenské vozidlá Západného vojenského okruhu. Pokračuje aj sťahovanie vojakov a techniky Južného vojenského okruhu z Moskvou anektovaného Krymského polostrova.



Západní spojenci Ukrajiny sa však k podobným vyhláseniam Moskvy stavajú skepticky.



Lídri 27 členských krajín EÚ od štvrtka 12.30 h rokujú v Bruseli o diplomatických snahách o zmiernenie krízy medzi Ruskom a Ukrajinou. Popoludní sa v belgickej metropole začne summit EÚ s predstaviteľmi Africkej únie. Kľúčovou témou bude bezpečnosť, mier a správa vecí verejných v afrických krajinách vzhľadom na aktuálnu bezpečnostnú situáciu v regióne, ktorá vytvára podmienky pre terorizmus a nelegálnu migráciu, ako aj ochrana klímy.