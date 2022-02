Kancelár Nehammer vylúčil tajné dohody v budúcich koalíciách

Viedeň 2. februára (TASR) - Rakúsky kancelár Karl Nehammer prisľúbil, že jeho Rakúska ľudová strana (ÖVP) nebude v budúcnosti uzatvárať netransparentné postranné dohody s koaličnými partnermi. Povedal to pre stredajšie vydanie denníka Kronen Zeitung.



Nehammer zdôraznil, že si stojí za doterajšími dohodami týkajúcimi sa menovania činiteľov do rôznych funkcií, avšak takéto dohody musia byť podľa neho verejné a transparentné.



"Všetkým musí byť jasné, že tajné dohody narušujú dôveru v politiku," povedal. "Za mojej vlády nebudú v budúcich koalíciách žiadne tajné dohody mimo vládneho programu," prisľúbil.



DPA pripomína, že v ostatnej dobe vyšli na povrch postranné dohody z čias vlády Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) a krajne pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) v rokoch 2017-2019, ako aj dohody týkajúce sa súčasného kabinetu pod vedením ľudovcov a Zelených.



Na ich tvorbe sa podieľal exkancelár Sebastian Kurz a ich predmetom bolo menovanie činiteľov do rôznych verejných funkcií vrátane súdov, Národnej banky či zástupcov na úrovni EÚ. Týkali sa tiež personálnych záležitostí vo verejnoprávnej stanici ORF, čo potvrdil i bývalý riaditeľ ORF Alexander Wrabetz.



Boli v nich tiež spísané niektoré politické ciele, ako napríklad zákaz zahaľovania sa moslimskou šatkou pre učiteľky. Tento bod, ktorý podporovala ÖVP, sa do oficiálnej koaličnej zmluvy so Zelenými nedostal.



Zelení, ktorí vždy podporovali transparentnosť v politike, čelia v tejto súvislosti vlne kritiky. Vicekancelár Werner Kogler na Twitteri v tejto súvislosti vyhlásil, že neverejné postranné dohody by mali patriť do minulosti. Priznal však, že počas rokovaní so Sebastianom Kurzom nebola takáto úplná transparentnosť možná.