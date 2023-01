Nehammer žiada od EK dve miliardy na ochranu bulharských hraníc

Plovdiv 23. januára (TASR) - Rakúsky kancelár Karl Nehammer žiada od Európskej komisie dve miliardy eur na ochranu hraníc v Bulharsku. Uviedol to počas pondelkovej návštevy v meste Elchovo na bulharsko-tureckých hraniciach. TASR informuje na základe správ prevzatých z agentúr APA a AP.



Nehammer uviedol, že podporuje žiadosť bulharskej vlády o dve miliardy eur z finančných zdrojov EÚ. Tie majú slúžiť na nákup vrtuľníkov, terénnych vozidiel a ďalšieho technického vybavenia na stráženie hraníc a zlepšenie pohraničnej infraštruktúry.



Potrebný je jasný signál na európskej úrovni, že krajiny, ktoré sú vystavené najväčšiemu tlaku migrantov, nemusia tento problém riešiť samé, vyhlásil rakúsky kancelár. Zároveň vyjadril presvedčenie, že je potrebné upraviť európsku migračnú legislatívu.



Nehammer podľa agentúry AP vyhlásil, že je nateraz proti rozšíreniu bezvízového schengenského priestoru, a to pre obavy z nelegálnej migrácie. Systém, ktorý občanom krajín EÚ umožňuje bezvízové cestovanie, je podľa neho v súčasnosti vo veľkej kríze.



Rakúsko v decembri pre vysoký počet prichádzajúcich migrantov vetovalo pristúpenie Bulharska a Rumunska do Schengenu.



Bulharský prezident Rumen Radev v pondelok vyjadril nádej, že jeho krajina sa v dohľadnej budúcnosti do Schengenu dostane. Ako povedal, Schengen symbolizuje "najdôležitejšie hodnoty Únie - slobodu pohybu". To, čo Bulharsko nepatrí medzi krajiny Schengenu, označil za "nespravodlivé".



Vlani bolo v Rakúsku zaistených vyše 100.000 migrantov. Podľa údajov tamojšieho ministerstva vnútra prišlo vyše 40 percent z nich z Turecka cez Bulharsko - išlo najmä o ľudí z Afganistanu, Sýrie, Maroka, Egyptu a Somálska.