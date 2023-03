Nehammer:Neutralita má byť súčasťou bezpečnostnej stratégie Rakúska

Viedeň 10. marca (TASR) - Neutralita má byť pevnou súčasťou novej bezpečnostnej stratégie Rakúska, povedal v piatok rakúsky spolkový kancelár Karl Nehammer. Uviedol to v prejave venovanom akčnému plánu na obdobie do roku 2030. Informuje TASR.



Vojna na Ukrajine podľa kancelára potvrdila, že Rakúsko musí premýšľať nad bezpečnosťou krajiny i novou bezpečnostnou stratégiou. "V prvom rade chcem vyvinúť bezpečnostnú stratégiu, v ktorej je neutralita Rakúska pevnou súčasťou," uviedol.



Vojnu na Ukrajine označil za neúnosnú. Rakúsko je podľa jeho slov v spojitosti s mierovým úsilím pripravené "stavať mosty". "Nesmieme poľaviť v prejavovaní solidarity a presadzovaní mieru," povedal kancelár, ktorého vyjadrenia zaznamenala na sociálnej sieti aj Rakúska ľudová strana (ÖVP).



Rusko v predchádzajúcich mesiacoch opakovane tvrdilo, že Rakúsko nedodržiava svoje záväzky nestrannej a neutrálnej krajiny. Nehammer však v polovici februára obvinenia zo strany Ruska odmietol. "Tvrdenia Ruska, že nie sme neutrálni, sa míňajú účinku," povedal vtedy Nehammer.



Okrem vojny na Ukrajine sa kancelár venoval v prejave aj pandemickej a energetickej kríze. Práve takéto krízy podľa neho potvrdili, že "z nemožného robíme možné" a dajú sa prekonať prostredníctvom súdržnosti a tvorivosti.



V prejave ďalej upozornil na nástrahy spojené s dezinformáciami, umelou inteligenciou či automatizáciou a zdôraznil aj význam vzdelania v školách vrátane schopností v oblasti vyhľadávania a rozoznávania informácií.



V oblasti zdravotnej starostlivosti je podľa Nehammera potrebné zvýšiť počet lekárov v krajine a zaviesť s tým spojené zmeny v oblasti štúdia. V tejto spojitosti upozornil na odchody mladých ľudí - vrátane lekárov - po ukončení štúdia do zahraničia.



Výzvu podľa neho predstavuje aj získanie vlastného bývania pre ľudí prostredníctvom úverov. Rakúsko by malo byť v roku 2030 opäť krajinou, v ktorej prevažujú vlastníci bytov.



Krajina by tiež mala byť schopná zabezpečiť dostatok potravín a za úlohu politiky kancelár označil i pomoc roľníkom. "Poľnohospodárska výroba musí byť v Rakúsku možná aj v roku 2030," povedal a upozornil i na presun produkcie z EÚ do tretích krajín.



V neposlednom rade sa venoval i boju proti nezákonnej migrácii. Migrácia by podľa neho mala byť cielená a kontrolovaná.