Nehôd s motorkármi v Česku pribúda, zverejnili odstrašujúce VIDEO

Praha 1. apríla (TASR) - Česká polícia eviduje za minulý rok 14-percentný nárast dopravných nehôd s účasťou motocyklov, čo považuje za významný vzostup. Pri týchto nehodách zomrelo 83 motorkárov. V utorok to k začiatku motorkárskej sezóny uviedlo Policajné prezídium ČR, ktoré zároveň zverejnilo odstrašujúce video s kompiláciou nehôd motorkárov na českých cestách. Vodičov vyzvalo na opatrnosť, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Medziročne sa počet fatálnych následkov nehôd s motorkármi zvýšil o 12 percent. Z vlaňajších 83 zomrelých motorkárov išlo o 81 vodičov a dvoch spolujazdcov. „Každoročne sa potvrdzuje, že následky dopravných nehôd bývajú pre motorkárov a ich spolujazdcov zásadne vážnejšie než pre posádky automobilov. Štatistické údaje ukazujú, že počet nehôd s účasťou motocyklov neustále rastie a ich dôsledky sú tragické,“ uviedla hovorkyňa policajného prezídia Violeta Siřišťová.



Najčastejšou príčinou nehôd, ktoré zavinili motocyklisti, bola podľa českej polície neprimeraná rýchlosť, nezvládnuté riadenie v zákrute či nesprávne predchádzanie. Často podľa nej dôjde k šmyku, čelným zrážkam s protiidúcimi vozidlami alebo sa motorka dostane mimo cesty. Polícia tiež podotkla, že motocyklisti sú zraniteľnejší, pretože okolo seba nemajú ochranné prvky ani deformačné zóny ako posádka auta.



Vodiči áut motorkárov často prehliadajú pri odbočovaní vľavo alebo keď vchádzajú na hlavnú cestu. „Motocykel je úzky a ľahko sa stratí v mŕtvom uhle spätných zrkadiel. Nedostatočný odhad rýchlosti motocykla je ďalšou bežnou chybou, ktorá môže mať fatálne následky,“ dodala Siřišťová.







Policajti motorkárom odporučili, aby pred prvou jazdou v sezóne dôkladne skontrolovali technický stav svojho motocykla, najmä brzdy, pneumatiky a svetlá. Apelovali tiež na to, aby používali reflexné prvky a vhodné ochranné vybavenie. „Po zimnej pauze je tiež vhodné najprv absolvovať niekoľko trás a postupne si obnovovať reflexy,“ dodala Siřišťová.



Vodičom áut polícia odporučila, aby s motorkármi na cestách rátali a pri každej zmene smeru jazdy sa pozreli do zrkadla a predpokladali, že v mŕtvom uhle sa môže nachádzať motorkár. Pri odbočovaní vľavo je podľa nich lepšie počkať, kým motorkár v protismere prejde, pretože odhadovanie jeho rýchlosti je často problematické.