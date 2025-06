Nehoda autobusu a minivanu si vyžiadala najmenej 15 obetí

Kuala Lumpur 9. júna (TASR) - Na severe Malajzie v pondelok v noci miestneho času havaroval autobus vezúci univerzitných študentov, informovala tamojšia polícia a záchranári. Pri nehode zomrelo najmenej 15 ľudí. Podľa agentúry AFP ide o najsmrteľnejšiu nehodu v krajine za viac ako desaťročie, píše TASR.



Trinásť obetí zahynulo na mieste havárie, dve ďalšie po prevoze do nemocnice. Podľa záchranných služieb zomrelo 14 univerzitných študentov a sprievodca v autobuse. Tridsaťtri ďalších osôb utrpelo zranenia a sedem z nich bolo v kritickom stave prevezených do nemocnice, dodali záchranári.



Väčšina obetí bola vo veku 21 až 23 rokov. K nehode došlo v pondelok krátko po 1.00 h miestneho času (nedeľa 19.00 h SELČ).



„Vyzeralo to tak, že autobus stratil kontrolu a zozadu narazil do (minivanu),“ povedal šéf polície štátu Perak. Dodal, že policajti príčinu havárie vyšetrujú.



Na záberoch z miesta nehody vidno prevrátený zelený autobus na pravom boku s rozbitou zadnou časťou. Červený minivan sa zosunul do priekopy a mal vybité okná.



„Niektorým obetiam sa podarilo dostať von vlastnými silami, niektoré obete boli z autobusu vyhodené, zatiaľ čo iné boli stále (uviaznuté) v autobuse,“ uviedol vo vyhlásení Úrad pre zvládanie katastrof štátu Perak.