Autobus narazil do stromu: Nehoda si vyžiadala 14 obetí

Bangkok 5. decembra (TASR) - Utorková nehoda dvojpodlažného autobusu na juhu Thajska si vyžiadala 14 obetí a vyše 30 zranených, uviedli miestne úrady. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.



Autobus smeroval z hlavného mesta Bangkok na juh Thajska. V provincii Khiri Khan zišiel z cesty a narazil do stromu.



"Predpokladáme, že vodič zaspal," uviedla miestna polícia s tým, že príčinu nehody vyšetruje. Čaká tiež na krvné testy vodiča, ktorý nehodu prežil.



Väčšina obetí pochádzala z Thajska, niekoľko z nich bolo z Mjanmarska. Približne 35 ľudí previezli do nemocníc.



Thajsko je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) jednou z krajín s najväčším počtom dopravných nehôd na svete. Každoročne tam pri nich zahynie približne 20.000 ľudí.