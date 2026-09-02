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Nehoda autobusu na Sinajskom polostrove si vyžiadala 16 obetí
Vážne dopravné nehody sú v Egypte pomerne časté najmä v dôsledku zlého stavu vozovky a bezohľadnej jazdy vodičov.
Autor TASR
Káhira 2. septembra (TASR) - Pri dopravnej nehode autobusu na východe Sinajského polostrova v Egypte v stredu zahynulo 16 ľudí a 28 ďalších utrpelo poranenia, oznámilo tamojšie ministerstvo zdravotníctva. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.
Nehoda sa stala na ceste medzi populárnymi turistickými letoviskami Daháb a Nuwajba v guvernoráte Južný Sinaj a na mieste zasahovalo podľa rezortu zdravotníctva dvadsať sanitiek. Príčina nehody nie je zatiaľ známa.
Vážne dopravné nehody sú v Egypte pomerne časté najmä v dôsledku zlého stavu vozovky a bezohľadnej jazdy vodičov. Vláda preto v uplynulých rokoch investovala do rozširovania a modernizácie cestnej siete s cieľom zlepšiť bezpečnosť na ceste.
Najmenej 15 ľudí vrátane niekoľkých maloletých zahynulo minulý mesiac v guvernoráte Ismáílíja po zrážke dvoch vozidiel prevážajúcich poľnohospodárskych pracovníkov. Poranenia utrpelo 32 ďalších ľudí.
Nehoda sa stala na ceste medzi populárnymi turistickými letoviskami Daháb a Nuwajba v guvernoráte Južný Sinaj a na mieste zasahovalo podľa rezortu zdravotníctva dvadsať sanitiek. Príčina nehody nie je zatiaľ známa.
Vážne dopravné nehody sú v Egypte pomerne časté najmä v dôsledku zlého stavu vozovky a bezohľadnej jazdy vodičov. Vláda preto v uplynulých rokoch investovala do rozširovania a modernizácie cestnej siete s cieľom zlepšiť bezpečnosť na ceste.
Najmenej 15 ľudí vrátane niekoľkých maloletých zahynulo minulý mesiac v guvernoráte Ismáílíja po zrážke dvoch vozidiel prevážajúcich poľnohospodárskych pracovníkov. Poranenia utrpelo 32 ďalších ľudí.