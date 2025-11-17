< sekcia Zahraničie
NEHODA AUTOBUSU: O život prišli pravdepodobne desiatky pútnikov
Autor TASR
Rijád 17. novembra (TASR) - Indická ambasáda v Saudskej Arábii v pondelok oznámila, že v noci došlo k tragickej nehode autobusu s moslimskými pútnikmi neďaleko mesta Medina. Úrady dosiaľ neuviedli počet obetí, podľa indických médií pravdepodobne prišli o život desiatky ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Premiér Naréndra Módí na sociálnej sieti X vyjadril v súvislosti s týmto incidentom zármutok. Dodal, že indická ambasáda v Rijáde a konzulát v Džidde poskytujú všetku potrebnú pomoc.
AFP tvrdí, že preprava pútnikov po svätých miestach Saudskej Arábie sa často ukázala ako nebezpečná, a to najmä počas púte hadždž, keď je dopravná situácia chaotická a autobusy s pútnikmi spôsobujú rozsiahle dopravné zápchy. Milióny ľudí navštevujú Saudskú Arábiu aj pre púť umra, ktorá sa koná mimo obdobia hadždžu.
K nehodám s pútnikmi došlo aj v rokoch 2023 či 2019, pričom prvá spomínaná si vyžiadal 20 obetí a viac než 20 zranených a pri druhej zahynulo 35 ľudí.
Púte sú podľa AFP dôležitou súčasťou rozvíjajúceho sa saudskoarabského cestovného ruchu. V Saudskej Arábii taktiež žijú viac ako dva milióny indických občanov, ktorí dlhodobo zohrávajú kľúčovú úlohu na tamojšom trhu páce. India a Saudská Arábia už desaťročia udržiavajú blízke vzťahy.
