Nehoda autobusu s Izraelčanmi si vyžiadala v Kórei jednu obeť

Soul 14. apríla (TASR) - Jedna osoba prišla o život a desiatky ďalších utrpeli zranenia pri štvrtkovej nehode autobusu s izraelskými turistami v Južnej Kórei. Pre agentúru AFP to v piatok uviedla tamojšia polícia.



Autobus s 33 turistami z Izraela bol na trase z historického mesta Kjongdžu na juhovýchode krajiny do neďalekých kúpeľov Čchungdžu, keď vodič v prudkej zákrute stratil kontrolu nad vozidlom. Autobus následne zišiel z cesty, narazil do stromov a prevrátil sa nabok.



Izraelské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že podľa informácií juhokórejských predstaviteľov pri nehode zahynula jedna žena a ostatní cestujúci boli zranení - niektorí z nich vážne. Podľa miestnych úradov sú medzi zranenými aj juhokórejskí vodič a turistický sprievodca, ktorí boli prevezení do nemocnice.



Vyšetrovatelia uviedli, že v skupine turistov z Izraela boli päťdesiatnici až sedemdesiatnici a do Kórey pricestovali 6. apríla. Vrátiť do vlasti sa mali budúci pondelok.



Juhokórejský rezort diplomacie v reakcii na žiadosť izraelského veľvyslanectva v Soule prisľúbil, že obetiam nehody poskytne všetku potrebnú pomoc.