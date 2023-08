Nehoda autobusu s migrantmi v Mexiku si vyžiadala najmenej 18 mŕtvych

Mexiko 4. augusta (TASR) - Najmenej 18 ľudí zahynulo a 23 ďalších utrpelo zranenia pri štvrtkovej havárii autobusu prevážajúceho prevažne zahraničných migrantov na severozápade Mexika, uviedli tamojšie úrady. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Autobus sa zrútil do rokliny. Medzi obeťami sú aj tri maloleté osoby, spresnil úrad civilnej ochrany v mexickom štáte Nayarit.



V autobuse sa v čase nešťastia nachádzalo približne 40 ľudí a smeroval z hlavného mesta Mexiko do mesta Tijuana v severozápadnom mexickom štáte Baja California, ktorý susedí so Spojenými štátmi. Množstvo migrantov sa práve z tejto oblasti pokúša ujsť do USA, konštatuje AFP.



"Väčšinu pasažierov tvoria cudzinci a pochádzajú z krajín ako India, Dominikánska republika a z afrického kontinentu, niektorí smerovali do Tijuany a chceli prejsť do Spojených štátov," uviedla ďalej civilná ochrana.



Vodiča autobusu zadržali pre podozrenie z rýchlej jazdy, v dôsledku ktorej stratil kontrolu nad vozidlom a zrútil sa dolu z násypu neďaleko Tepicu, hlavného mesta štátu Nayarit.



Smrtiace dopravné nehody sú v Mexiku bežné; zvyčajne sú ich príčinami vysoká rýchlosť, chabý stav vozidiel alebo vyčerpanosť vodičov, píše AFP. Takéto havárie sú najčastejšou príčinou úmrtí medzi migrantmi, ktorí sa odhodlajú na nebezpečnú cestu do Spojených štátov.



Vo februári tohto roka sa migranti z Venezuely, Kolumbie a Strednej Ameriky stali účastníkmi havárie autobusu medzi juhomexickým štátom Oaxaca a štátom Puebla v strednej časti krajiny, ktorá si vyžiadala najmenej 17 mŕtvych.



V júli zahynulo najmenej 29 ľudí, keď autobus zišiel z horskej cesty a zrútil sa do rokliny v štáte Oaxaca na juhu Mexika.



V decembri 2021 havarovalo nákladné auto naložené migrantmi v štáte Chiapas, pričom zomrelo 56 ľudí, zväčša občanov susednej Guatemaly.