CESTOVALI Z POHREBU: Nehoda autobusu si vyžiadala najmenej 21 obetí

Ľudia sa zhromažďujú na mieste nehody autobusu, ktorý sa prevrátil a zabil niekoľko ľudí v meste Kisumu v Keni v piatok 8. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Autobus sa prevrátil na problémovom úseku cesty, kde sú časté nehody.

Autor TASR
Nairobi 8. augusta (TASR) - Nehoda autobusu na západe Kene si v piatok vyžiadala najmenej 21 obetí, oznámili miestne úrady. Vodič autobusu podľa nich stratil kontrolu nad vozidlom a autobus sa prevrátil na druhú stranu cesty. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Cestujúci sa vracali z pohrebu a medzi obeťami nehody v okrese Kisumu, je zhodne po desať žien a mužov a desaťročné dievča. Okrem nich utrpelo vážne zranenia päť ďalších ľudí vrátane osemmesačného bábätka, ktorých ošetrujú v neďalekej nemocnice.

Autobus sa podľa miestnych médií prevrátil na problémovom úseku cesty, kde sú časté nehody. Keňa podľa AFP dosahuje zlé výsledky v oblasti bezpečnosti na cestách, ktoré sú často úzke a v zanedbanom stave. Polícia z dopravných nehôd neraz viní vodičov, ktorí prekračujú rýchlosť.

Smrteľné nehody v tejto východoafrickej krajiny hlásia takmer každý deň. Vo štvrtok sa do obytnej oblasti v blízkosti hlavného mesta Nairobi zrútilo malé lietadlo patriace charitatívnej organizácii, pričom zahynulo šesť ľudí. V ten istý deň si zrážka vlaku a autobusu v strednej časti krajiny vyžiadala osem obetí.
