< sekcia Zahraničie
CESTOVALI Z POHREBU: Nehoda autobusu si vyžiadala najmenej 21 obetí
Autobus sa prevrátil na problémovom úseku cesty, kde sú časté nehody.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Nairobi 8. augusta (TASR) - Nehoda autobusu na západe Kene si v piatok vyžiadala najmenej 21 obetí, oznámili miestne úrady. Vodič autobusu podľa nich stratil kontrolu nad vozidlom a autobus sa prevrátil na druhú stranu cesty. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Cestujúci sa vracali z pohrebu a medzi obeťami nehody v okrese Kisumu, je zhodne po desať žien a mužov a desaťročné dievča. Okrem nich utrpelo vážne zranenia päť ďalších ľudí vrátane osemmesačného bábätka, ktorých ošetrujú v neďalekej nemocnice.
Autobus sa podľa miestnych médií prevrátil na problémovom úseku cesty, kde sú časté nehody. Keňa podľa AFP dosahuje zlé výsledky v oblasti bezpečnosti na cestách, ktoré sú často úzke a v zanedbanom stave. Polícia z dopravných nehôd neraz viní vodičov, ktorí prekračujú rýchlosť.
Smrteľné nehody v tejto východoafrickej krajiny hlásia takmer každý deň. Vo štvrtok sa do obytnej oblasti v blízkosti hlavného mesta Nairobi zrútilo malé lietadlo patriace charitatívnej organizácii, pričom zahynulo šesť ľudí. V ten istý deň si zrážka vlaku a autobusu v strednej časti krajiny vyžiadala osem obetí.
Cestujúci sa vracali z pohrebu a medzi obeťami nehody v okrese Kisumu, je zhodne po desať žien a mužov a desaťročné dievča. Okrem nich utrpelo vážne zranenia päť ďalších ľudí vrátane osemmesačného bábätka, ktorých ošetrujú v neďalekej nemocnice.
Autobus sa podľa miestnych médií prevrátil na problémovom úseku cesty, kde sú časté nehody. Keňa podľa AFP dosahuje zlé výsledky v oblasti bezpečnosti na cestách, ktoré sú často úzke a v zanedbanom stave. Polícia z dopravných nehôd neraz viní vodičov, ktorí prekračujú rýchlosť.
Smrteľné nehody v tejto východoafrickej krajiny hlásia takmer každý deň. Vo štvrtok sa do obytnej oblasti v blízkosti hlavného mesta Nairobi zrútilo malé lietadlo patriace charitatívnej organizácii, pričom zahynulo šesť ľudí. V ten istý deň si zrážka vlaku a autobusu v strednej časti krajiny vyžiadala osem obetí.