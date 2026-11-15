< sekcia Zahraničie
Nehoda autobusu si vyžiadala najmenej 12 obetí a viacero zranených
K tragédii došlo v sobotu neskoro večer na ceste medzi mestami Ábdánán a Dehlorán neďaleko hraníc s Irakom.
Autor TASR
Teherán 15. novembra (TASR) - Dvanásť ľudí prišlo o život a ďalších 16 utrpelo zranenia pri nehode autobusu, ktorý sa prevrátil na západe Iránu. V nedeľu o tom informovali tamojšie štátne médiá, píše TASR podľa agentúry AFP.
K tragédii došlo v sobotu neskoro večer na ceste medzi mestami Ábdánán a Dehlorán neďaleko hraníc s Irakom. Podľa oficiálnej tlačovej agentúry IRNA polícia príčiny nehody naďalej vyšetruje.
„Po prevrátení autobusu prevážajúceho zamestnancov plynárenskej rafinérie prišlo žiaľ o život 12 ľudí a 16 utrpelo zranenia,“ uviedla agentúra IRNA s odvolaním sa na miestneho predstaviteľa. Úrady zároveň upozornili, že počet obetí môže ešte stúpnuť, keďže viacerí zranení sú vo vážnom stave.
Bezpečnosť cestnej premávky v Iráne je dlhodobo na nízkej úrovni, pripomína AFP. Podľa júnových údajov oficiálneho iránskeho úradu súdneho lekárstva si dopravné nehody v krajine vyžiadali za 12 mesiacov (do marca tohto roka) až takmer 20.000 životov.
K tragédii došlo v sobotu neskoro večer na ceste medzi mestami Ábdánán a Dehlorán neďaleko hraníc s Irakom. Podľa oficiálnej tlačovej agentúry IRNA polícia príčiny nehody naďalej vyšetruje.
„Po prevrátení autobusu prevážajúceho zamestnancov plynárenskej rafinérie prišlo žiaľ o život 12 ľudí a 16 utrpelo zranenia,“ uviedla agentúra IRNA s odvolaním sa na miestneho predstaviteľa. Úrady zároveň upozornili, že počet obetí môže ešte stúpnuť, keďže viacerí zranení sú vo vážnom stave.
Bezpečnosť cestnej premávky v Iráne je dlhodobo na nízkej úrovni, pripomína AFP. Podľa júnových údajov oficiálneho iránskeho úradu súdneho lekárstva si dopravné nehody v krajine vyžiadali za 12 mesiacov (do marca tohto roka) až takmer 20.000 životov.