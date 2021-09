Nehoda autobusu si vyžiadala najmenej 21 mŕtvych

La Paz 7. septembra (TASR) - Najmenej 21 ľudí zahynulo pri nehode autobusu, ku ktorej došlo v strednej časti Bolívie, uviedli v noci na utorok miestne médiá s odvolaním sa na políciu. Informovala o tom agentúra DPA.



Zranenia utrpelo 12 ďalších pasažierov. K nehode došlo na ceste, ktorá vedie cez oblasť Morochata v regióne Cochabamba.



Osoby, ktoré nehodu prežili, previezli viacerými sanitkami do oblasti Vinto, uviedla polícia. Policajti, ktorí dorazili na miesto havárie, našli telá 21 ľudí vrátane troch detí.



Podľa televízie Unitel autobus smeroval do mesta Quillacollo, keď sa zrútil do 200-metrovej hĺbky, píše agentúra TASS. Vodič, ktorý je momentálne hospitalizovaný, podľa svojich slov stratil nad vozidlom kontrolu, keď musel náhle zabrzdiť, aby sa vyhol zrážke s iným vozidlom.



Na hornatých cestách v andských krajinách ako Bolívia či Peru často dochádza k vážnym nehodám, pripomína DPA. V marci pri havárii autobusu v Bolívii zahynulo najmenej 20 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia. V júli zase pri nehode autobusu prišlo o život najmenej 34 ľudí.