Nehoda autobusu si vyžiadala najmenej 37 obetí
Vláda departmentu na sociálnych sieťach uviedla, že pri nehode utrpelo zranenia 26 ľudí, z ktorých traja sú v kritickom stave.
Autor TASR
Lima 12. novembra (TASR) - Najmenej 37 ľudí zahynulo a desiatky ďalších utrpeli zranenia po tom, čo v stredu na juhu Peru zišiel autobus z cesty do rokliny. Informovala o tom miestna rozhlasová stanica RPP aj peruánske úrady, píše TASR podľa agentúry Reuters.
K nehode došlo skoro ráno miestneho času na úseku Panamerickej magistrály v peruánskom departmente Arequipa, uviedla RPP. Šéf rezortu zdravotníctva v tomto regióne Walther Oporto vysvetlil, že autobus narazil do dodávky a následne sa zrútil do rokliny. S odvolaním sa na hasičov potvrdil, že 36 osôb zomrelo na mieste, zatiaľ čo jeden človek v nemocnici.
Vláda departmentu na sociálnych sieťach uviedla, že pri nehode utrpelo zranenia 26 ľudí, z ktorých traja sú v kritickom stave. Dodala, že neoficiálna správa diaľničnej hliadky potvrdila 16 úmrtí.
