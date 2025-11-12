Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 12. november 2025Meniny má Svätopluk
< sekcia Zahraničie

Nehoda autobusu si vyžiadala najmenej 37 obetí

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Vláda departmentu na sociálnych sieťach uviedla, že pri nehode utrpelo zranenia 26 ľudí, z ktorých traja sú v kritickom stave.

Autor TASR
Lima 12. novembra (TASR) - Najmenej 37 ľudí zahynulo a desiatky ďalších utrpeli zranenia po tom, čo v stredu na juhu Peru zišiel autobus z cesty do rokliny. Informovala o tom miestna rozhlasová stanica RPP aj peruánske úrady, píše TASR podľa agentúry Reuters.

K nehode došlo skoro ráno miestneho času na úseku Panamerickej magistrály v peruánskom departmente Arequipa, uviedla RPP. Šéf rezortu zdravotníctva v tomto regióne Walther Oporto vysvetlil, že autobus narazil do dodávky a následne sa zrútil do rokliny. S odvolaním sa na hasičov potvrdil, že 36 osôb zomrelo na mieste, zatiaľ čo jeden človek v nemocnici.

Vláda departmentu na sociálnych sieťach uviedla, že pri nehode utrpelo zranenia 26 ľudí, z ktorých traja sú v kritickom stave. Dodala, že neoficiálna správa diaľničnej hliadky potvrdila 16 úmrtí.
.

Neprehliadnite

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

SNÍMKY Z LIETADLA: Takto vyzerá rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna

ZACHAROVÁ: OSN vyzvala štáty na podporu dobrovoľníctva v roku 2026